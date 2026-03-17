Có tin Hamas và Mỹ đàm phán về Hội đồng Hòa bình Gaza 17/03/2026 06:01

(PLO)- Các nguồn tin cho biết các cuộc họp tiếp theo giữa đại diện Hamas và Mỹ dự kiến ​​sẽ diễn ra trong tuần này.

Ngày 16-3, hãng tin Reuters dẫn 3 nguồn tin rằng các phái viên từ "Hội đồng Hòa bình" của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp gỡ đại diện của Hamas tại Cairo (Ai Cập) trong nỗ lực bảo vệ thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, vốn đang chịu áp lực nghiêm trọng kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu ném bom Iran.

Theo các nguồn tin, cuộc họp được tổ chức vào cuối tuần qua. Các cuộc họp tiếp theo dự kiến ​​sẽ diễn ra trong tuần này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo tại cuộc họp của Hội đồng Hòa bình Gaza hồi tháng 1. Ảnh: Krisztian Bocsi/ Bloomberg

Một trong những nguồn tin cho biết đại diện phía Hội đồng Hòa bình trong cuộc đàm phán với Hamas là ông Aryeh Lightstone - một trợ lý của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. Trong khi đó, một quan chức Mỹ cho biết ông Lightstone đã tham dự các cuộc họp liên quan Gaza ở Cairo trong vài ngày qua, nhưng không xác nhận liệu ông có gặp phái đoàn Hamas hay không.

Dù vậy, không lâu sau cuộc họp, Israel tuyên bố sẽ sớm mở lại cửa khẩu duy nhất dành cho người đi bộ giữa Gaza và Ai Cập, vốn bị đóng cửa kể từ khi chiến dịch tấn công của Mỹ và Israel vào Iran nổ ra. Một trong những nguồn tin cho rằng tuyên bố của Israel là kết quả trực tiếp của cuộc họp giữa Hamas và Hội đồng Hòa bình.

Các nguồn tin cho biết các đại diện của Hamas đã cảnh báo Hội đồng Hòa bình rằng nhóm này có thể rút lại những lời hứa trước đó theo thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza nếu Israel duy trì các hạn chế mới đối với Gaza được áp đặt trong chiến sự với Iran.

Israel đã đóng cửa biên giới Gaza sau khi xung đột với Iran bùng nổ vào ngày 28-2, với lý do các cửa khẩu không thể hoạt động an toàn. Sau đó, Israel đã nối lại việc vận chuyển hàng hóa và viện trợ hạn chế nhưng vẫn đóng cửa cửa khẩu duy nhất tại Rafah ở rìa phía nam Gaza. Israel thông báo sẽ mở lại cửa khẩu này vào cuối tuần này sau một "đánh giá an ninh".

Chính phủ Israel không lập tức trả lời yêu cầu bình luận về việc liệu quyết định mở lại cửa khẩu Rafah có phải là kết quả của cuộc gặp tại Cairo hay không. Hamas từ chối bình luận.

Mỹ cũng chưa lên tiếng về thông tin trên.

Trước chiến sự với Iran, kế hoạch của ông Trump đối với Gaza là sáng kiến ​​​​quan trọng nhất của ông ở Trung Đông. Reuters trước đây đã đưa tin rằng các cuộc đàm phán về giải giáp Hamas - được cho là trọng tâm của giai đoạn tiếp theo trong kế hoạch của ông Trump - đã bị đình trệ kể từ khi bắt đầu chiến sự ở Iran.