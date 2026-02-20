Ông Trump khai mạc Hội đồng Hòa bình, công bố hàng tỉ USD ‘sắp xếp mọi thứ’ cho Gaza 20/02/2026 05:35

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các quốc gia thành viên của Hội đồng Hòa bình đã đóng góp 7 tỉ USD vào quỹ tái thiết Gaza và Mỹ cam kết sẽ hỗ trợ 10 tỉ USD cho sáng kiến này.

Ngày 19-2, phát biểu tại phiên khai mạc Hội đồng Hòa bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng các quốc gia đã đóng góp 7 tỉ USD vào quỹ tái thiết Gaza, nhằm khôi phục dải đất sau khi Hamas giải giáp, theo hãng tin Reuters.

Ông Trump cho biết các quốc gia đã huy động được 7 tỉ USD như khoản thanh toán ban đầu cho công cuộc tái thiết Gaza. Các nước đóng góp gồm Kazakhstan, Azerbaijan, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Morocco, Bahrain, Qatar, Saudi Arabia, Uzbekistan và Kuwait.

Ông Trump nói rằng Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) sẽ huy động 75 triệu USD cho các dự án liên quan đến bóng đá tại Gaza và Liên Hợp Quốc sẽ đóng góp 2 tỉ USD cho viện trợ nhân đạo.

Tổng thống Trump cũng công bố khoản đóng góp 10 tỉ USD từ Mỹ cho sáng kiến Hội đồng Hòa bình - số tiền mà ông nói là nhỏ so với chi phí chiến tranh.

“Đó chỉ là hai tuần giao tranh. Nghe có vẻ nhiều, nhưng thực ra là con số rất nhỏ” - theo nhà lãnh đạo Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng đại diện các nước tại phiên khai mạc Hội đồng Hòa bình ở thủ đô Washington,D.C. ngày 19-2. Ảnh: WHITE HOUSE/X

Ngoài ra, ông Trump cũng công bố chi tiết kế hoạch thành lập một lực lượng ổn định tại Gaza do Liên Hợp Quốc ủy quyền, với sự tham gia của các quốc gia như Indonesia, Morocco, Kazakhstan, Kosovo và Albania, những nước đã cam kết cử vài nghìn binh sĩ cho sáng kiến này.

Theo ông Trump, Hội đồng Hòa bình không chỉ mang lại hòa bình cho Gaza mà còn can thiệp vào các “điểm nóng” trên thế giới.

“Chúng tôi sẽ giúp Gaza. Chúng tôi sẽ sắp xếp lại mọi thứ. Chúng tôi sẽ giúp nơi đó thành công. Chúng tôi sẽ mang lại hòa bình. Và chúng tôi sẽ làm những điều tương tự ở những nơi khác” - tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Ông nói thêm rằng các thành viên sẽ có thể “làm những điều mà nhiều người khác không thể hình dung hay nghĩ tới”, đồng thời gọi cuộc họp đầu tiên với sự tham dự của đại diện từ ít nhất 40 quốc gia là “một trong những ngày quan trọng nhất, nếu không muốn nói là quan trọng nhất trong sự nghiệp của chúng ta”.

Cuộc họp ngày 19-2 cập nhật tiến triển của nhiều nỗ lực, bao gồm viện trợ nhân đạo, Ủy ban Quốc gia Quản lý Gaza và Lực lượng Ổn định Quốc tế.

Một đoạn video trình chiếu tại sự kiện nêu mục tiêu trong 3 năm sẽ tái thiết Rafah - TP ở phía nam Dải Gaza, đồng thời xây dựng một “cửa ngõ” kết nối Gaza với Ai Cập, Israel, Jordan, Saudi Arabia, UAE và vươn tới Ấn Độ cùng châu Âu.

Video cho biết trong tầm nhìn 10 năm, “Gaza sẽ tự quản, hội nhập vào khu vực với các ngành công nghiệp phát triển và nhà ở cho mọi người”.