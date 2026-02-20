Ông Trump khai mạc Hội đồng Hòa bình, công bố hàng tỉ USD ‘sắp xếp mọi thứ’ cho Gaza

Ngày 19-2, phát biểu tại phiên khai mạc Hội đồng Hòa bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng các quốc gia đã đóng góp 7 tỉ USD vào quỹ tái thiết Gaza, nhằm khôi phục dải đất sau khi Hamas giải giáp, theo hãng tin Reuters.
Ông Trump cho biết các quốc gia đã huy động được 7 tỉ USD như khoản thanh toán ban đầu cho công cuộc tái thiết Gaza. Các nước đóng góp gồm Kazakhstan, Azerbaijan, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Morocco, Bahrain, Qatar, Saudi Arabia, Uzbekistan và Kuwait.
Ông Trump nói rằng Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) sẽ huy động 75 triệu USD cho các dự án liên quan đến bóng đá tại Gaza và Liên Hợp Quốc sẽ đóng góp 2 tỉ USD cho viện trợ nhân đạo.
Tổng thống Trump cũng công bố khoản đóng góp 10 tỉ USD từ Mỹ cho sáng kiến Hội đồng Hòa bình - số tiền mà ông nói là nhỏ so với chi phí chiến tranh.
“Đó chỉ là hai tuần giao tranh. Nghe có vẻ nhiều, nhưng thực ra là con số rất nhỏ” - theo nhà lãnh đạo Mỹ.
Ngoài ra, ông Trump cũng công bố chi tiết kế hoạch thành lập một lực lượng ổn định tại Gaza do Liên Hợp Quốc ủy quyền, với sự tham gia của các quốc gia như Indonesia, Morocco, Kazakhstan, Kosovo và Albania, những nước đã cam kết cử vài nghìn binh sĩ cho sáng kiến này.
Theo ông Trump, Hội đồng Hòa bình không chỉ mang lại hòa bình cho Gaza mà còn can thiệp vào các “điểm nóng” trên thế giới.
“Chúng tôi sẽ giúp Gaza. Chúng tôi sẽ sắp xếp lại mọi thứ. Chúng tôi sẽ giúp nơi đó thành công. Chúng tôi sẽ mang lại hòa bình. Và chúng tôi sẽ làm những điều tương tự ở những nơi khác” - tổng thống Mỹ nhấn mạnh.
Ông nói thêm rằng các thành viên sẽ có thể “làm những điều mà nhiều người khác không thể hình dung hay nghĩ tới”, đồng thời gọi cuộc họp đầu tiên với sự tham dự của đại diện từ ít nhất 40 quốc gia là “một trong những ngày quan trọng nhất, nếu không muốn nói là quan trọng nhất trong sự nghiệp của chúng ta”.
Cuộc họp ngày 19-2 cập nhật tiến triển của nhiều nỗ lực, bao gồm viện trợ nhân đạo, Ủy ban Quốc gia Quản lý Gaza và Lực lượng Ổn định Quốc tế.
Một đoạn video trình chiếu tại sự kiện nêu mục tiêu trong 3 năm sẽ tái thiết Rafah - TP ở phía nam Dải Gaza, đồng thời xây dựng một “cửa ngõ” kết nối Gaza với Ai Cập, Israel, Jordan, Saudi Arabia, UAE và vươn tới Ấn Độ cùng châu Âu.
Video cho biết trong tầm nhìn 10 năm, “Gaza sẽ tự quản, hội nhập vào khu vực với các ngành công nghiệp phát triển và nhà ở cho mọi người”.
Minsk: Mỹ không cấp visa cho phái đoàn Belarus tham dự cuộc họp Hội đồng Hòa bình
Ngày 19-2, Bộ Ngoại giao Belarus nói rằng Mỹ không cấp visa nhập cảnh cho các thành viên phái đoàn Belarus tham dự cuộc họp Hội đồng Hòa bình, dù Minsk đã tuân thủ đầy đủ các thủ tục cần thiết, theo hãng thông tấn TASS.
Theo bộ này, phía Belarus đã kịp thời thông báo với ban tổ chức cuộc họp rằng theo quyết định của Tổng thống Alexander Lukashenko, phái đoàn Belarus sẽ do Ngoại trưởng Maxim Ryzhenkov đại diện.
Belarus đã gửi đầy đủ các thông báo chính thức cần thiết tới cơ quan lễ tân của Mỹ theo đúng quy trình. Hồ sơ xin visa cũng được nộp từ sớm. “Mặc dù chúng tôi đã hoàn tất mọi thủ tục bắt buộc, phái đoàn của chúng tôi vẫn không được cấp visa” - theo Bộ Ngoại giao Belarus.
“Trong tình huống này, chúng tôi có một câu hỏi hợp lý: họ nói đến hòa bình và sự nhất quán nào khi ban tổ chức thậm chí không thực hiện nổi những thủ tục cơ bản để chúng tôi tham gia? Và chính Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời mời nguyên thủ Belarus tham dự cuộc họp Hội đồng Hòa bình. Thế là đủ để thấy rõ” - tuyên bố của bộ này nêu thêm.
Mỹ chưa bình luận về thông tin trên.