Ông Trump ra hạn chót cho thỏa thuận hạt nhân Iran 20/02/2026 05:18

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran phải thống nhất một thỏa thuận với Mỹ về chương trình hạt nhân trong vòng 10 đến 15 ngày, nếu không sẽ phải hứng chịu “những điều thực sự tồi tệ”.

Ngày 19-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra thời hạn 10 đến 15 ngày để Iran thống nhất thỏa thuận hạt nhân với Mỹ, nếu không sẽ phải hứng chịu “những điều thực sự tồi tệ”, theo hãng tin Reuters.

Trong bối cảnh Mỹ tăng cường lực lượng quân sự quy mô lớn tại Trung Đông, làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến rộng hơn, ông Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran đang tiến triển tốt, nhưng nhấn mạnh Tehran phải đạt được một thỏa thuận “thực chất”.

“Chúng ta phải đạt được một thỏa thuận thực chất. Nếu không, những điều tồi tệ sẽ xảy ra” - ông Trump nói tại phiên khai mạc Hội đồng Hòa bình ở thủ đô Washington,D.C.

Ông Trump nhắc đến các cuộc không kích do Mỹ tiến hành vào tháng 6-2025, cho rằng năng lực hạt nhân của Iran đã bị “xóa sổ”, đồng thời nói thêm: “Chúng ta có thể phải tiến thêm một bước nữa, hoặc cũng có thể không”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp của Hội đồng Hòa bình ngày 19-2. Ảnh: AFP

“Có thể chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận. Các bạn sẽ biết trong khoảng có lẽ là 10 ngày tới. Tôi nghĩ như vậy là đủ thời gian, 10 đến 15 ngày, gần như là tối đa” - tổng thống Mỹ nói thêm.

Iran chưa bình luận về phát ngôn của ông Trump.

Ông Trump đưa ra cảnh báo trên sau các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran do Oman làm trung gian tại Geneva hôm 17-2. Hai bên đều mô tả đây là bước đi tích cực, dù chưa đạt được đột phá.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tái khẳng định quyền làm giàu uranium của Tehran cho mục đích dân sự là “vốn có, không thể thương lượng và có tính ràng buộc pháp lý”.

Một số hãng truyền thông đưa tin ông Trump đã được báo cáo về mức độ sẵn sàng quân sự của Mỹ cho khả năng tiến hành không kích sớm nhất vào ngày 21-2. Tờ The Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ và nước ngoài rằng ông Trump đang cân nhắc khả năng tấn công ban lãnh đạo Iran nhằm thúc đẩy thay đổi chế độ.

Các phương án khác được cho là tập trung vào các cơ sở hạt nhân và tên lửa.

Lực lượng Mỹ đã tăng cường hiện diện tại Trung Đông, được cho là điều động 2 nhóm tác chiến tàu sân bay, bổ sung máy bay ném bom và 13 tàu khu trục. The Wall Street Journal mô tả đây là đợt tăng cường lớn nhất kể từ chiến tranh Iraq năm 2003.