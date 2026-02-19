Ông Lavrov cảnh báo hậu quả về cuộc tấn công mới vào Iran 19/02/2026 05:32

(PLO)- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng các nước trong khu vực không muốn căng thẳng mới leo thang xung quanh Iran.

Trong cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình Al Arabiya ngày 18-2, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo rằng các cuộc tấn công mới vào Iran sẽ gây ra những hậu quả bất lợi cho cộng đồng quốc tế.

“Hậu quả sẽ rất bất lợi. Các cuộc tấn công vào Iran đã từng xảy ra trong quá khứ, nhắm vào các cơ sở hạt nhân do Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA giám sát” - ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Ông Lavrov lưu ý rằng các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran hồi tháng 6-2025 không chỉ làm suy yếu quyền lực của IAEA và Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), mà còn "gây ra nguy cơ thực sự về một sự cố hạt nhân".

"Tình hình hiện tại tương đối ổn định, dựa trên dữ liệu từ các đồng nghiệp Iran của chúng tôi. Tuy nhiên, các cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân đã buộc người Iran phải nghĩ đến việc bảo vệ vật liệu hạt nhân, mà tôi xin nhắc lại, chúng nằm dưới sự kiểm soát của IAEA và không thể bị 'đụng chạm'” - ngoại trưởng Nga cho hay.

Ông Lavrov cũng nói rằng sau khi ký kết Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA), hay thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, sự kiểm soát của IAEA đối với các hoạt động của Iran là "chưa từng có tiền lệ", nhưng Tehran "chưa bao giờ bị phát hiện vi phạm NPT hoặc thỏa thuận về các đảm bảo với IAEA".

"Tất cả các rủi ro và căng thẳng chính trị đều xuất hiện sau khi Mỹ rút khỏi JCPOA vào năm 2018, 3 năm sau khi thỏa thuận có hiệu lực" - ông Lavrov cáo buộc.

Ông Lavrov tin rằng các nước trong khu vực không muốn căng thẳng mới leo thang xung quanh Iran.

"Tôi đang theo dõi sát sao phản ứng đối với các sự kiện trong khu vực, đặc biệt là của các nước Ả Rập và các chế độ quân chủ vùng Vịnh. ​​Không ai muốn leo thang hơn nữa. Mọi người đều hiểu rằng đây là trò đùa với lửa” - nhà ngoại giao hàng đầu Nga nói.

Cũng trong cuộc phỏng vấn của Al Arabiya, nhà ngoại giao hàng đầu của Nga nhấn mạnh rằng hòa bình và ổn định ở Trung Đông là điều không thể có được nếu không thành lập một nhà nước Palestine.

“Chúng tôi tin chắc rằng sẽ không có sự ổn định hay yên bình nào ở đó [trong khu vực] nếu không có một nhà nước Palestine” - ông Lavrov nói, giải thích thêm rằng việc thiếu một nhà nước Palestine “sẽ tiếp tục thúc đẩy chủ nghĩa cực đoan” và điều này không có lợi cho an ninh của Israel.