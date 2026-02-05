Nga cảnh báo sự leo thang Mỹ-Iran có thể kích nổ ‘bãi mìn’ Trung Đông 05/02/2026 17:20

(PLO)- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo việc leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Iran có thể kích nổ "bãi mìn" ở Trung Đông và Trung Á vốn "chỉ chờ phản ứng dây chuyền".

Trả lời phỏng vấn của đài RT ngày 4-2, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo rằng Trung Đông giống như một bãi mìn chỉ chờ phản ứng dây chuyền, và việc leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Iran có thể kích hoạt thảm họa đó.

Ông Lavrov nói rằng Nga không tìm cách áp đặt vai trò của mình lên hai quốc gia này, nhưng sẵn sàng đóng vai trò mang tính xây dựng nếu Mỹ và Iran có thể tìm ra con đường hòa bình để tiến lên.

“Iran là đối tác thân cận và là nước láng giềng của chúng tôi, chúng tôi quan tâm đến cách tình hình diễn biến. Đặc biệt là vì tình hình này không chỉ mang tính bùng nổ đối với riêng Iran mà còn đối với toàn bộ Trung Đông và Trung Á. Có quá nhiều quả mìn được chôn giấu ở đó, chỉ chờ một bước chân vụng về kích nổ” - nhà ngoại giao Nga nói.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trả lời phỏng vấn của RT ngày 4-2. Ảnh: RT

“Iran, Israel và Mỹ đều biết Nga sẵn sàng đóng góp vai trò hỗ trợ để các thỏa thuận, một khi được thông qua, có thể đi vào thực thi” - ông Lavrov nói thêm.

Năm ngoái, một đợt bùng phát căng thẳng lớn đã xảy ra sau khi Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, mà Tel Aviv cho rằng có liên quan chương trình vũ khí hạt nhân - điều mà Tehran khẳng định là không tồn tại.

Chuỗi không kích tầm xa kéo dài hai tuần giữa hai nước đã lên đến đỉnh điểm với sự can thiệp của Mỹ, khi Washington ném bom các mục tiêu kiên cố tại Iran.

Trong những tuần gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ám chỉ khả năng tiến hành một cuộc tấn công mới vào Iran nhằm gây sức ép lên Tehran trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Iran diễn ra trên diện rộng.

Ông Trump sau đó ra tối hậu thư buộc Iran hoặc đàm phán, hoặc phải đối mặt đợt tấn công khốc liệt từ Mỹ.

Theo kế hoạch, Washing và Tehran sẽ tổ chức đàm phán về chương trình hạt nhân Iran tại Oman vào ngày 6-2.