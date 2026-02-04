Giá dầu nối dài đà tăng do căng thẳng Mỹ-Iran 04/02/2026 11:00

Giá dầu tăng vào ngày 4-2, nối dài đà tăng của phiên trước đó, sau khi Mỹ tuyên bố bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) của Iran và các tàu vũ trang Iran tiếp cận một tàu treo cờ Mỹ tại Eo biển Hormuz, làm dấy lên lo ngại căng thẳng giữa Washington và Tehran có thể leo thang, theo hãng tin Reuters.

Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 65 cent, tương đương 1,0%, lên 67,98 USD/thùng vào lúc 1 giờ 11 phút sáng 4-1 (giờ GMT, tức 8 giờ 11 phút cùng ngày theo giờ Việt Nam). Dầu thô West Texas của Mỹ ở mức 63,9 USD/thùng, tăng 69 cent, tương đương 1,1%.

Trước đó, cả hai đều tăng gần 2% trong ngày 3-2.

Giá dầu nối dài đà tăng do căng thẳng Mỹ-Iran. Ảnh: ANADOLU AGENCY

Quân đội Mỹ ngày 3-2 nói rằng đã bắn hạ một UAV của Iran khi phương tiện này “tiếp cận một cách hung hăng” tàu sân bay Abraham Lincoln trên Biển Ả Rập.

Riêng tại Eo biển Hormuz, nằm giữa Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman, một nhóm tàu Iran đã tiếp cận một tàu chở dầu treo cờ Mỹ ở phía bắc Oman, các nguồn tin hàng hải và một công ty tư vấn an ninh cho biết hôm 3-2.

Trong khi đó, Tehran yêu cầu các cuộc đàm phán với Mỹ trong tuần này phải được tổ chức tại Oman thay vì Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời thu hẹp phạm vi xuống chỉ còn các cuộc thương lượng song phương về vấn đề hạt nhân, làm dấy lên nghi ngờ về khả năng cuộc gặp diễn ra đúng kế hoạch.

“Căng thẳng gia tăng tại Trung Đông đã tạo lực đỡ cho thị trường dầu mỏ” - ông Satoru Yoshida, chuyên gia phân tích hàng hóa tại công ty tài chính Rakuten Securities (Hong Kong), nhận định.

Các thành viên OPEC gồm Saudi Arabia, Iran, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Kuwait và Iraq xuất khẩu phần lớn dầu thô qua Eo biển Hormuz, chủ yếu sang châu Á.

Theo dữ liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, Iran là nhà sản xuất dầu thô lớn thứ ba trong OPEC vào năm 2025.

Giá dầu cũng được hỗ trợ từ dữ liệu cho thấy lượng dự trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh. Các nguồn tin dẫn số liệu của Viện Dầu khí Mỹ rằng tồn kho tại Mỹ - quốc gia vừa sản xuất vừa tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới - đã giảm hơn 11 triệu thùng trong tuần trước.

Các nhà phân tích được Reuters khảo sát trước đó dự báo tồn kho dầu thô sẽ tăng. Trong ngày 3-2, giá dầu còn được nâng đỡ do thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Ấn Độ, làm gia tăng kỳ vọng về nhu cầu năng lượng toàn cầu mạnh hơn. Ngoài ra, các cuộc tấn công tiếp diễn của Nga vào Ukraine khiến lo ngại rằng dầu mỏ của Moscow sẽ tiếp tục bị trừng phạt trong thời gian dài hơn cũng thúc đẩy giá dầu.

“Thỏa thuận thương mại giữa Ấn Độ và Mỹ nhằm chấm dứt việc mua dầu thô của Nga, cùng với cuộc chiến Nga-Ukraine vẫn đang tiếp diễn, cũng đang tạo lực hỗ trợ” - ông Yoshida nói, đồng thời dự báo giá WTI nhiều khả năng sẽ tiếp tục giao dịch quanh mức 65 USD/thùng trong thời gian tới.