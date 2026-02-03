Tổng thống Iran nêu điều kiện đàm phán với Mỹ 03/02/2026 18:06

(PLO)- Tổng thống Iran - ông Masoud Pezeshkian chỉ đạo khởi động các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ, nhưng cho biết chỉ theo đuổi đàm phán trong điều kiện “tồn tại một môi trường phù hợp”.

Ngày 3-2, Tổng thống Iran - ông Masoud Pezeshkian xác nhận ông đã chỉ đạo khởi động các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ, sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo sẽ xảy ra “những điều tồi tệ” nếu không Iran không thống nhất thỏa thuận với Mỹ, theo hãng tin AFP.

Nhà lãnh đạo Mỹ đã nói đến khả năng hành động quân sự và điều một nhóm tác chiến tàu sân bay tới Trung Đông, sau làn sóng biểu tình chống chính phủ ở Iran.

Ông Trump cho biết ông vẫn hy vọng Washington sẽ “tìm được tiếng nói chung” với Tehran, nhưng đồng thời cảnh báo rằng “những điều tồi tệ sẽ xảy ra” nếu không đạt được thỏa thuận.

Iran khẳng định nước này muốn giải pháp ngoại giao, đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả không khoan nhượng trước bất kỳ hành động gây hấn nào.

“Tôi đã chỉ đạo Ngoại trưởng Iran, với điều kiện tồn tại một môi trường phù hợp - không có đe dọa và những kỳ vọng vô lý - theo đuổi các cuộc đàm phán công bằng và bình đẳng” - ông Pezeshkian viết trên mạng xã hội X.

Tổng thống Iran - ông Masoud Pezeshkian. Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG IRAN

Ông Pezeshkian cho biết các cuộc đàm phán sẽ được tiến hành “trong khuôn khổ lợi ích quốc gia của chúng tôi”, đồng thời nói thêm rằng động thái này xuất phát từ những đề nghị “từ các chính phủ thân thiện”.

Mỹ chưa bình luận về phát ngôn của tổng thống Iran.

Cũng trong ngày 3-2, một quan chức cấp cao Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cho rằng Iran cần đạt được một thỏa thuận và “xây dựng lại mối quan hệ với Mỹ”.

“Tôi muốn thấy các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Iran và Mỹ dẫn tới những sự hiểu biết chung, để chúng ta không phải đối mặt những vấn đề như thế này liên tục” - cố vấn tổng thống UAE, ông Anwar Gargash, nói.

Hiện chưa có xác nhận chính thức từ Iran về địa điểm tổ chức các cuộc đàm phán, nhưng một quan chức Ả Rập, giấu tên, nói với AFP rằng một cuộc gặp nhiều khả năng sẽ diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 6-2, sau các nỗ lực ngoại giao của Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Oman.

Iran nhiều lần nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán chỉ nên tập trung duy nhất vào vấn đề hạt nhân, đồng thời bác bỏ việc thương lượng về chương trình tên lửa hay năng lực quốc phòng của nước này.

Trả lời phỏng vấn của đài CNN, phát sóng ngày 2-2, Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi cho biết Iran đã mất niềm tin vào Mỹ với tư cách là đối tác đàm phán, nhưng lưu ý rằng vẫn có thể đạt được một thỏa thuận về vấn đề hạt nhân.

“Vì vậy, tôi thấy vẫn có khả năng diễn ra một vòng đàm phán khác nếu nhóm đàm phán của Mỹ làm theo những gì Tổng thống Trump đã nói: hướng tới một thỏa thuận công bằng và bình đẳng nhằm bảo đảm không có vũ khí hạt nhân” - ông Araghchi nói.

Các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Tehran và Washington đã rơi vào bế tắc hồi năm ngoái, sau khi Israel tiến hành một chiến dịch không kích chưa từng có nhằm vào Iran vào tháng 6, châm ngòi cho một cuộc chiến kéo dài 12 ngày.