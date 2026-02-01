Lãnh tụ tối cao Khamenei cảnh báo xung đột khu vực nếu Mỹ tấn công Iran 01/02/2026 18:26

(PLO)- Lãnh tụ tối cao Iran - ông Ayatollah Ali Khamenei cảnh báo rằng nếu Mỹ bắt đầu cuộc chiến với Iran thì đó sẽ là một cuộc chiến tranh khu vực.

Ngày 1-2, Lãnh tụ tối cao Iran - ông Ayatollah Ali Khamenei cảnh báo rằng toàn bộ khu vực sẽ bị cuốn vào xung đột nếu Mỹ tấn công Iran, theo truyền thông nhà nước Iran.

Phát ngôn của ông Khamenei được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đã tăng cường hiện diện hải quân tại Trung Đông, sau khi Tổng thống Donald Trump nhiều lần cảnh báo can thiệp nếu Iran tấn công người biểu tình hoặc không chấp nhận một thỏa thuận hạt nhân.

“Ông (Trump) thường xuyên nói rằng ông ấy đã điều tàu chiến tới. Nhưng dân tộc Iran sẽ không bị những điều đó làm cho sợ hãi, người dân Iran sẽ không nao núng trước các lời đe dọa này” - ông Khamenei nói.

Lãnh tụ tối cao Iran - ông Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: Trang web của Lãnh tụ tối cao Iran

“Chúng tôi không phải là bên khơi mào và không muốn tấn công bất kỳ quốc gia nào, nhưng dân tộc Iran sẽ giáng một đòn mạnh vào bất cứ ai tấn công và quấy nhiễu họ” - Lãnh tụ tối cao Iran nhấn mạnh.

Ông Khamenei cảnh báo rằng Mỹ cần biết “nếu họ bắt đầu chiến tranh, lần này đó sẽ là một cuộc chiến tranh khu vực”.

“Những lời đe dọa như vậy không có gì mới. Trước đây, các quan chức Mỹ cũng nhiều lần nói về chiến tranh và tuyên bố rằng mọi lựa chọn đều được đặt lên bàn, bao gồm cả chiến tranh” - ông nói thêm.

Mỹ chưa bình luận về phát ngôn của ông Khamenei.

Trước đó, ngày 31-1, khi được hỏi về “quyết định cuối cùng” đối với Iran, Tổng thống Trump từ chối trả lời.

“Tôi chắc chắn không thể nói điều đó với các bạn, nhưng như các bạn biết, chúng tôi có những con tàu rất lớn, rất mạnh đang hướng về phía đó. Tôi hy vọng họ sẽ đàm phán một điều gì đó có thể chấp nhận được” - ông Trump nói với các phóng viên.

Ông Trump cũng được hỏi liệu Tehran có trở nên táo bạo hơn nếu Mỹ chùn bước hay không.

“Một số người nghĩ vậy, một số người thì không. Và nếu có thể đạt được một thỏa thuận đàm phán thỏa đáng, không có vũ khí hạt nhân, thì họ nên làm điều đó. Nhưng tôi không biết họ có làm hay không. Tuy nhiên, họ đang nói chuyện với chúng tôi. Nói chuyện một cách nghiêm túc” - tổng thống Mỹ nói thêm.

Tổng tư lệnh quân đội Iran - Tướng Amir Hatami sau đó đã đáp trả phát ngôn của ông Trump với giọng điệu cứng rắn.

“Tạ ơn Thánh Allah, hôm nay chúng tôi đang ở mức độ sẵn sàng quân sự và phòng thủ rất cao. Chúng tôi theo dõi chặt chẽ mọi động thái của kẻ thù trong khu vực. Họ đang nằm hoàn toàn trong tầm giám sát của chúng tôi. Và vì chúng tôi nhận thức rõ những ý đồ của họ, ngón tay chúng tôi luôn đặt sẵn trên cò súng” - theo ông Hatami.

“Nếu họ phạm sai lầm, chắc chắn họ sẽ đặt an ninh của chính mình, an ninh của lực lượng của họ, an ninh của khu vực và an ninh của chế độ Do Thái giáo vào vòng nguy hiểm” - vị tướng nói thêm.