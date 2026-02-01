Nổ khí gas ở TP cảng chiến lược bên bờ eo biển Hormuz, vệ binh Iran cảnh báo tin giả 01/02/2026 08:35

(PLO)- Giới chức địa phương cho biết thêm 1 nạn nhân đã thiệt mạng do vụ nổ ở TP Bandar Abbas (Iran) bên bờ eo biển Hormuz, 13 người bị thương còn lại vẫn đang được điều trị.

Một vụ nổ lớn nghi do rò rỉ khí gas xảy ra tại một toà nhà dân cư ở thành phố cảng Bandar Abbas, thủ phủ tỉnh Hormozgan (Iran), khiến 2 người thiệt mạng và 13 người bị thương, theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim.

Vụ việc xảy ra vào chiều 31-1 (giờ địa phương), làm vỡ cửa kính nhiều căn hộ, phá huỷ một phần toà nhà dân cư nơi xảy ra vụ việc cùng với toà nhà đối diện. Mảnh văng từ vụ nổ rơi xuống làm hư hại nhiều ô tô đậu bên dưới.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hormozgan cho biết ngay khi nhận được tin báo, 5 đội phản ứng nhanh đã nhanh chóng tới hiện trường.

Thiệt hại do vụ nổ khí gas ở TP Bandar Abbas (Iran) hôm 31-1. Ảnh: TASNIM

Ban đầu, giới chức địa phương thông báo 1 trường hợp tử vong, là một em bé 4 tuổi, và 14 người bị thương.

Tối cùng ngày, ông Mehrdad Hassanzadeh, người đứng đầu cơ quan quản lý khủng hoảng của tỉnh Hormozgan, cho biết thêm một nạn nhân đã không qua khỏi trong bệnh viện. 13 người còn lại vẫn đang được điều trị.

Công tác hỗ trợ tại chỗ, sơ tán người dân trong khu vực chịu rủi ro an toàn đã hoàn tất. Lực lượng cứu hộ đang bắt đầu dọn dẹp hiện trường và con phố nơi có các toà nhà bị ảnh hưởng.

Cơ quan cứu hoả Bandar Abbas thông báo rằng theo điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ nổ là do rò rỉ khí gas.

Vụ nổ xảy ra giữa bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Iran và Mỹ, cùng với nhiều lo ngại về nguy cơ đối đầu giữa hai nước. Lợi dụng việc Bandar Abbas là một trong những cảng container chiến lược của Iran trên bờ eo biển Hormuz, một số tin giả đã được lan truyền sau vụ nổ hôm 31-1.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã ngay lập tức lên tiếng cảnh báo về những tin giả liên quan các vụ nổ được cho là liên quan lực lượng hải quân của IRGC hay ám sát chỉ huy của lực lượng này.

Người dân Iran được khuyến cáo chỉ nên tham khảo các nguồn tin chính thức và đáng tin cậy trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

