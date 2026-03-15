UAE bắt 45 người vì các video sai sự thật, gây hiểu lầm về thiệt hại do hoả lực Iran 15/03/2026 07:06

(PLO)- Nếu bị xác nhận lan truyền thông tin sai sự thật, những công dân UAE có thể bị kết án tù tới 2 năm và phạt đến 54.500 USD, trong khi người nước ngoài có thể bị trục xuất.

Cảnh sát Abu Dhabi (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất - UAE) hôm 14-3 cho biết lực lượng này đã bắt giữ 45 cá nhân vì lan truyền các đoạn video sai sự thật hoặc gây hiểu lầm về nhiều địa điểm khác nhau được cho là liên quan tới thiệt hại do hoả lực từ phía Iran, theo tờ Khaleej Times (UAE).

Trong số những người bị bắt giữ có cả công dân đến từ các nước khác nhau. Họ bị cáo buộc lan truyền thông tin không chính xác và gây hiểu lầm liên quan các địa điểm được cho là bị tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Iran nhắm trúng.

Cơ quan chức năng cho biết họ đã thực hiện các biện pháp pháp lý và hành chính cần thiết đối với những người bị bắt giữ như một phần trong nỗ lực liên tục của lực lượng an ninh nhằm giám sát các hành vi vi phạm liên quan đến việc lạm dụng mạng xã hội.

Cảnh sát Abu Dhabi bắt giữ 45 người thuộc các quốc tịch khác nhau vì lan truyền video sai sự thật, gây hiểu lầm liên quan các địa điểm được cho là bị Iran tấn công. Ảnh minh hoạ: KHALEEJ TIMES

Cảnh sát nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác minh thông tin trước khi đăng tải hoặc chia sẻ lại bất kỳ nội dung nào không do các nguồn chính thức phát hành, cảnh báo rằng làm như vậy có thể ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh cộng đồng và các hoạt động an ninh đang diễn ra.

Cảnh sát Abu Dhabi cũng kêu gọi công chúng chỉ nên lấy thông tin từ các nguồn được chính thức phê duyệt và không nên quay phim hoặc công bố địa điểm xảy ra vụ việc hoặc các đoạn phim liên quan.

Cảnh sát khẳng định rằng các nhà chức trách đang theo dõi sát sao nội dung trên các nền tảng mạng xã hội và sẽ có hành động pháp lý cần thiết đối với bất kỳ ai vi phạm pháp luật.

Các công dân UAE bị bắt giữ trong trường hợp này có thể phải đối mặt án tù lên đến 2 năm và mức phạt từ 5.500 đến 54.500 USD, trong khi người nước ngoài có nguy cơ bị trục xuất, theo RT.

UAE là một trong những quốc gia Trung Đông hứng chịu hoả lực trả đũa của Tehran sau khi Mỹ và Israel phát động các đợt tấn công nhằm vào Iran hôm 28-2. Tehran nhiều lần tuyên bố không hề có “ác cảm” nào đối với các nước láng giềng Ả Rập nhưng khẳng định các cơ sở của Mỹ trong khu vực là “mục tiêu hợp pháp”.

Ngày 14-3, Bộ Quốc phòng UAE cho biết trong 2 tuần qua, nước này đã đánh chặn thành công 294 tên lửa đạn đạo, 15 tên lửa hành trình và khoảng 1.600 UAV.

Một số tên lửa và UAV đã tấn công trúng các khu vực quan trọng của UAE như sân bay Abu Dhabi hay khu tổ hợp Etihad Towers - nơi có đại sứ quán của nhiều nước khác nhau, làm 6 người thiệt mạng và 141 người bị thương.