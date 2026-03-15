Chiến sự Trung Đông ngày 16: Iran đánh đòn thứ 50; Trung Quốc và Anh lên tiếng sau khi ông Trump kêu gọi điều tàu chiến tới eo biển Hormuz; Mỹ bác nỗ lực khởi động đàm phán? 15/03/2026 05:48

(PLO)- Chiến sự Trung Đông diễn biến phức tạp; IRGC cảnh báo Mỹ nên chuyển các ngành công nghiệp ra khỏi Trung Đông; Trung Quốc và Anh lên tiếng sau khi ông Trump kêu gọi điều tàu chiến tới eo biển Hormuz.

Chiến sự Trung Đông tiếp tục leo thang trên chiến trường khi chưa tìm được lối thoát trên con đường ngoại giao.

Reuters: Mỹ bác các nỗ lực khởi động đàm phán

Hãng Reuters ngày 14-3 dẫn 3 nguồn tin rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ các nỗ lực của những đồng minh Trung Đông nhằm khởi động đàm phán ngoại giao để chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ/Israel và Iran.

Theo Reuters, một quan chức cấp cao của Nhà Trắng xác nhận ông Trump đã bác bỏ các nỗ lực khởi động đàm phán ngừng bắn và đang tập trung tiếp tục cuộc chiến nhằm làm suy yếu hơn nữa năng lực quân sự của Tehran.

“Hiện ông ấy không quan tâm đến điều đó, và chúng tôi sẽ tiếp tục nhiệm vụ không gián đoạn. Có thể sẽ có một thời điểm thích hợp, nhưng không phải lúc này” - vị quan chức nói.

Một quan chức cấp cao khác của Nhà Trắng nói với Reuters: “Tổng thống Trump cho biết một số nhân vật lãnh đạo tiềm năng mới tại Iran đã bày tỏ mong muốn đối thoại và cuối cùng sẽ đối thoại. Nhưng hiện tại, Chiến dịch Epic Fury vẫn tiếp tục không gián đoạn”.

Một nguồn tin thứ ba cho biết ông Ali Larijani, quan chức an ninh cấp cao của Iran, cùng Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã tìm cách sử dụng Oman làm kênh trung gian cho các cuộc thảo luận về ngừng bắn, dự kiến có sự tham gia của Phó tổng thống Mỹ JD Vance. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận đó đã không trở thành hiện thực.

Về phía mình, Iran cũng bác bỏ khả năng ngừng bắn cho đến khi các cuộc không kích của Mỹ và Israel chấm dứt, đồng thời cho biết một số quốc gia đang cố gắng làm trung gian nhằm chấm dứt xung đột, hai nguồn tin nói với Reuters.

Mỹ và Iran chưa bình luận về thông tin trên.

Thông tin về sự bế tắc trong nỗ lực ngoại giao được đưa ra trong bối cảnh các bên tiếp tục gia tăng các đòn tấn công.

Khói bốc lên từ hướng một cơ sở năng lượng ở tiểu vương quốc Fujairah (UAE) vào ngày 14-3. Ảnh: AFP

Tối 14-3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phát động “làn sóng thứ 50” các chiến dịch tấn công các căn cứ của Mỹ trong khu vực, theo hãng tin Fars.

IRGC cho biết chiến dịch này “được thực hiện nhằm vào các căn cứ của quân đội khủng bố Mỹ” tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) gồm Al-Dhafra và Fujairah, Bahrain gồm Jufayre và Hạm đội Hải quân số 5, Ali Salem ở Kuwait và al-Azraq ở Jordan.

IRGC cũng cảnh báo Mỹ nên chuyển các ngành công nghiệp ra khỏi Trung Đông và kêu gọi người dân tránh xa các nhà máy có cổ phần của các công ty Mỹ.

Sau các thông báo của IRGC, giới chức Kuwait cho biết máy bay không người lái (UAV) đã tấn công các cơ sở tại Sân bay Quốc tế Kuwait, làm hư hại một phần hệ thống radar của sân bay.

Không có hành khách hay nhân viên sân bay nào bị thương trong vụ việc.

Kênh truyền hình Channel 12 của Israel đưa tin về các mảnh vỡ từ tên lửa Iran rơi xuống khu vực gần Tel Aviv ở miền trung Israel sau khi bị hệ thống phòng không đánh chặn.

Ở chiều ngược lại, quân đội Israel cho biết đã tiến hành khoảng 400 cuộc không kích vào miền tây và trung Iran kể từ khi bắt đầu chiến dịch, nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quân sự của Iran.

Trung Quốc và Anh lên tiếng sau khi ông Trump kêu gọi điều tàu chiến tới eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Sau khi Tổng thống Trump hôm 14-3 nói rằng “hy vọng Trung Quốc, Pháp, Nhật, Hàn Quốc, Anh và các nước khác” sẽ điều lực lượng hải quân tới để khơi thông các tuyến hàng hải tại eo biển Hormuz, Trung Quốc và Anh đã phản hồi yêu cầu bình luận của đài CNN về vấn đề này.

Tuy nhiên, cả hai nước đều không xác nhận liệu có điều tàu chiến tới eo biển này hay không.

Một người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ không cho biết liệu Bắc Kinh có kế hoạch triển khai lực lượng hải quân tới khu vực hay không.

Người phát ngôn nói với CNN rằng Trung Quốc kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch và rằng “tất cả các bên đều có trách nhiệm bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định và không bị gián đoạn”.

“Với tư cách là một người bạn chân thành và đối tác chiến lược của các quốc gia Trung Đông, Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi với các bên liên quan, bao gồm cả các bên trong xung đột, và đóng vai trò xây dựng nhằm giảm leo thang căng thẳng và khôi phục hòa bình” - theo người phát ngôn.

Tương tự, một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Anh cho biết London “hiện đang thảo luận với các đồng minh và đối tác về nhiều phương án nhằm bảo đảm an ninh hàng hải trong khu vực”.

Sau khi kêu gọi một số nước gửi tàu chiến, ông Trump nói thêm rằng các quốc gia phụ thuộc vào dầu mỏ vận chuyển qua eo biển Hormuz cần phải chịu trách nhiệm bảo đảm tuyến đường này luôn thông suốt, với sự hỗ trợ từ Mỹ.

Tổng thư ký LHQ kêu gọi Israel và Hezbollah chấm dứt giao tranh

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) António Guterres ngày 14-3 kêu gọi Israel và nhóm vũ trang Hezbollah (Lebanon) “chấm dứt giao tranh” khi xung đột giữa hai bên leo thang, theo CNN.

Trong chuyến thăm thủ đô Beirut của Lebanon, ông Guterres kêu gọi cả hai phía: “Hãy dừng giao tranh. Hãy dừng ném bom”.

“Các tên lửa và UAV của Hezbollah đã được phóng vào các mục tiêu ở miền bắc Israel và khu vực Cao nguyên Golan của Syria do Israel kiểm soát. Sau đó là các chiến dịch ném bom dữ dội của Israel cùng những thông báo sơ tán trên diện rộng, khiến nhiều khu vực lớn của Lebanon không còn có thể sinh sống” - ông Guterres nói.

Israel đã đề cập khả năng tiến hành một chiến dịch tấn công trên bộ quy mô lớn vào Lebanon, ông Guterres cho biết người dân Lebanon “không lựa chọn cuộc chiến này” mà đã “bị kéo vào”.

Tổng thư ký LHQ cùng nhiều lãnh đạo thế giới khác kêu gọi hòa bình, trong đó có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Trước đó cùng ngày, ông Macron đã thúc giục Israel tiến hành đàm phán trực tiếp với Lebanon, đồng thời kêu gọi quân đội Israel “từ bỏ bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào và chấm dứt các đợt không kích ồ ạt”.

Ông Macron cũng kêu gọi Hezbollah “ngay lập tức chấm dứt sự leo thang liều lĩnh”.