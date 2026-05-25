Iran cảnh báo rằng Israel có thể tìm cách phá hoại thỏa thuận; Ông Trump kêu gọi các nước Trung Đông tham gia Hiệp định Abraham 25/05/2026 20:41

Tình hình Trung Đông tiếp tục xuất hiện nhiều thông tin quan trọng.

Iran lên tiếng tin sắp đạt thỏa thuận với Mỹ, cảnh báo rằng Israel có thể tìm cách phá hoại

Ngày 25-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - ông Esmaeil Baghaei cho biết Tehran và Mỹ đã đạt được đồng thuận đối với phần lớn các nội dung thảo luận, nhưng điều đó không đồng nghĩa một thỏa thuận sắp được ký kết, theo kênh Al Jazeera.

“Chúng tôi đã đi đến kết luận đối với phần lớn các chủ đề thảo luận. Điều đó là đúng, nhưng không có nghĩa việc ký kết một thỏa thuận là điều sắp xảy ra” - ông Baghaei nói.

Ông cho biết trọng tâm hiện nay của các cuộc đàm phán là chấm dứt xung đột, thay vì đi sâu vào các chi tiết liên quan vấn đề hạt nhân.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - ông Esmaeil Baghaei. Ảnh: WANA

“Ở giai đoạn này, chúng tôi chưa bàn về vấn đề hạt nhân mà tập trung vào việc chấm dứt chiến sự” - ông nói.

Theo ông Baghaei, Iran không quan tâm tới các “mối đe dọa” và cũng không có gì bảo đảm rằng Mỹ sẽ tuân thủ cam kết trong một thỏa thuận tiềm năng.

Ông cho biết những thay đổi trong vài tuần gần đây đạt được nhờ vai trò trung gian của Pakistan và một số quốc gia khác. Các cuộc đàm phán cũng bao gồm điều khoản nhằm chấm dứt xung đột đang diễn ra tại Lebanon.

Liên quan eo biển Hormuz, ông Baghaei nhấn mạnh việc quản lý tuyến hàng hải này thuộc về các quốc gia ven biển.

“Iran sẽ không thu phí quá cảnh, nhưng việc cung cấp các dịch vụ liên quan là điều đương nhiên sẽ có chi phí” - ông nói.

Ông cho biết Tehran đang phối hợp với các quốc gia ven eo biển Hormuz nhằm bảo đảm an ninh khu vực và bảo vệ lợi ích của các nước liên quan.

“Chúng tôi đang liên lạc với các quốc gia nằm dọc eo biển Hormuz để duy trì an ninh tại đây và bảo vệ lợi ích của họ” - ông nói thêm.

Liên quan các cuộc đàm phán Mỹ - Iran đang diễn ra và cuộc điện đàm gần đây giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ông Baghaei cho rằng Israel có thể tìm cách “phá hoại” tiến trình thương lượng.

“Phía Do Thái đang làm mọi cách để phá hoại thỏa thuận và chúng tôi dự đoán Israel có thể sẽ có những hành động như vậy” - ông nói.

“Không thể loại trừ bất kỳ khả năng nào. Tuy nhiên, những bên thúc đẩy chiến tranh và đối đầu, trong đó có Israel, đang tạo ảnh hưởng lớn trên truyền thông và có thể tác động đến lập trường của giới chức Mỹ” - ông Baghaei nói thêm.

Ông Trump kêu gọi các nước Trung Đông tham gia Hiệp định Abraham

Ngày 25-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump “chính thức yêu cầu” các quốc gia Trung Đông và một số nước khác ký Hiệp định Abraham sau khi đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột với Iran, đồng thời cảnh báo hành động quân sự sẽ quay trở lại với quy mô “lớn hơn và mạnh hơn bao giờ hết” nếu các bên không thể đạt được đồng thuận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

“Tôi chính thức yêu cầu tất cả các quốc gia ngay lập tức ký Hiệp định Abraham. Và nếu Iran ký thỏa thuận với tôi trên cương vị Tổng thống Mỹ, chúng tôi sẽ vinh dự chào đón Iran tham gia liên minh toàn cầu đặc biệt chưa từng có này” - ông Trump đăng trên Truth Social ngày 25-5.

Ông Trump cho biết đã thảo luận vấn đề này trong các cuộc điện đàm với lãnh đạo Saudi Arabia, UAE, Qatar, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Jordan và Bahrain. Theo ông, với “mọi nỗ lực” mà Mỹ đã bỏ ra nhằm thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình, việc tham gia Hiệp định Abraham - loạt thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel và một số nước Arab, trong đó có Bahrain và UAE - nên trở thành điều bắt buộc.

Dù cho biết các cuộc đàm phán với Iran đang diễn ra “thuận lợi”, ông Trump một lần nữa cảnh báo rằng chiến sự có thể bùng phát trở lại nếu không đạt được thỏa thuận.

“Các cuộc đàm phán với Cộng hòa Hồi giáo Iran đang diễn ra rất tốt đẹp! Đây sẽ là một thỏa thuận tuyệt vời cho tất cả các bên, hoặc sẽ không có thỏa thuận nào cả. Khi đó, mọi thứ sẽ quay trở lại chiến trường với tiếng súng, nhưng ở quy mô lớn hơn và khốc liệt hơn bao giờ hết” - ông nhấn mạnh.

Trung Quốc: Đối thoại là con đường đúng đắn cho vấn đề Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh ngày 25-5 cho biết Bắc Kinh luôn tin rằng đối thoại và đàm phán là con đường đúng đắn để giải quyết vấn đề Iran, đồng thời nhấn mạnh việc sử dụng vũ lực là “ngõ cụt”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO TRUNG QUỐC

Bà Mao đưa ra bình luận trên tại cuộc họp báo thường kỳ, khi được hỏi về các thông tin cho rằng Mỹ và Iran đang tiến gần tới một thỏa thuận, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

“Khi cánh cửa đối thoại đã được mở ra thì không nên đóng lại thêm lần nữa” - bà Mao nói.

Theo bà Mao, các bên cần duy trì đà hạ nhiệt căng thẳng, kiên định với hướng giải quyết chính trị và tìm kiếm một giải pháp thông qua đối thoại, tham vấn nhằm đáp ứng quan ngại của tất cả các bên liên quan.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng kêu gọi nhanh chóng khôi phục các tuyến hàng hải, đáp lại mong muốn của cộng đồng quốc tế và cùng duy trì sự ổn định, thông suốt của chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

Bà Mao đồng thời nhấn mạnh cần sớm đạt được một lệnh ngừng bắn toàn diện và lâu dài, qua đó khôi phục hòa bình và ổn định tại Trung Đông và khu vực Vùng Vịnh trong thời gian sớm nhất.