Nguy cơ tái diễn 'xóm vạn đò' ở Huế

Ngoài hoạt động nuôi trồng thủy sản, người dân còn dựng nhà nổi trên sông Như Ý ở Huế khiến con sông này trở nên nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.
Từ năm 2009, tỉnh Thừa Thiên Huế, nay là TP Huế đã thực hiện chủ trương giải tỏa hơn 1.000 hộ dân vạn đò sinh sống trên các con sông lên bờ định cư nhằm giúp người dân ổn định cuộc sống lâu dài.
Sau gần 20 năm thực hiện cuộc di dân lịch sử, các tuyến sông trên địa bàn TP Huế đã được đầu tư thực hiện dự án chỉnh trang, nạo vét nhằm khơi thông dòng chảy.
Tuy nhiên thời gian gần đây, khu vực sông Như Ý đoạn qua tổ 7 và tổ 8 xã Vỹ Dạ, TP Huế - đối diện với đường đi bộ ven sông, vừa được đầu tư hơn 267 tỉ đồng, đang tái diễn tình trạng hàng loạt hộ dân chiếm dụng mặt nước để nuôi cá lồng, dựng các nhà nổi để sinh hoạt trái phép.