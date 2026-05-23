Nguy cơ tái diễn 'xóm vạn đò' ở Huế 23/05/2026 06:17

(PLO)- Ngoài hoạt động nuôi trồng thủy sản, người dân còn dựng nhà nổi trên sông Như Ý ở Huế khiến con sông này trở nên nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.

Từ năm 2009, tỉnh Thừa Thiên Huế, nay là TP Huế đã thực hiện chủ trương giải tỏa hơn 1.000 hộ dân vạn đò sinh sống trên các con sông lên bờ định cư nhằm giúp người dân ổn định cuộc sống lâu dài.

Sau gần 20 năm thực hiện cuộc di dân lịch sử, các tuyến sông trên địa bàn TP Huế đã được đầu tư thực hiện dự án chỉnh trang, nạo vét nhằm khơi thông dòng chảy.

Tuy nhiên thời gian gần đây, khu vực sông Như Ý đoạn qua tổ 7 và tổ 8 xã Vỹ Dạ, TP Huế - đối diện với đường đi bộ ven sông, vừa được đầu tư hơn 267 tỉ đồng, đang tái diễn tình trạng hàng loạt hộ dân chiếm dụng mặt nước để nuôi cá lồng, dựng các nhà nổi để sinh hoạt trái phép.

Khu vực mặt nước sông Như Ý, đoạn qua tổ 7 và tổ 8 xã Vỹ Dạ đang bị nhiều hộ dân ngang nhiên chiếm dụng để làm nơi nuôi cá lồng.

Ngoài các bè và lồng cá thả ken đặc trên sông, nhiều hộ dân còn dựng các nhà nổi để phục vụ sinh hoạt, nuôi thủy sản.

Tình trạng lấn chiếm này không chỉ làm ách tắc dòng chảy mà còn tiềm ẩn nguy cơ hình thành một "xóm vạn đò" mới ngay sát đường Hàn Mặc Tử.

Việc nuôi cá lồng trái phép kéo dài đã làm suy giảm chất lượng nước, khiến sông Như Ý bị ô nhiễm, bốc mùi hôi thối, gây bức xúc cho người dân địa phương.

Tuyến đường đi bộ ven sông vừa được đầu tư khang trang, thu hút đông đảo người dân, du khách đến dạo mát mỗi sáng sớm, chiều tối. Tuy nhiên, cảnh quan ở bờ đối diện lại nhếch nhác do lồng bè, kèm theo mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ mặt sông gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường du lịch.

Cận cảnh người dân đánh bắt, nuôi thủy sản tự phát trên dòng sông Như Ý.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế, hoạt động nuôi cá lồng trên sông Hương cùng các chi lưu trong khu vực nội đô, bao gồm sông Như Ý, là hoàn toàn trái phép. Người dân có nhu cầu phải đăng ký với chính quyền địa phương để được bố trí vị trí phù hợp.