Đà Nẵng sẽ ‘bêu’ tên người xả rác bừa bãi trên loa phát thanh 22/05/2026 20:26

Ngày 22-5, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì cuộc họp chấn chỉnh công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải tại các phường, xã trên địa bàn TP Đà Nẵng cũ.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng, lượng rác thải sinh hoạt ở trung tâm TP dao động từ 1.600 - 1.700 tấn/ngày và liên tục tăng cao vào mùa du lịch, lễ Tết.

Lực lượng chức năng phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng thu gom rác đổ bừa bãi trong khu dân cư. Ảnh: ST

Ở khu vực TP Đà Nẵng cũ, toàn bộ rác thải được xử lý chôn lấp tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn. Tại đây, các hộc rác từ số 1 - 6 dự kiến hết dung tích chứa vào khoảng tháng 10-2026. TP đang tính toán đưa hộc rác tiếp theo vào vận hành.

Bên cạnh đó, năng lực và nhân sự chuyên môn của UBND các xã, phường sau hợp nhất còn mỏng, khó giám sát liên tục đơn vị thu gom.

Một số nơi vẫn để xảy ra tình trạng hai ngày mới thu gom hoặc quét dọn một lần. Công tác thu gom rác trên nhiều tuyến đường không đảm bảo giờ giấc theo yêu cầu.

Tại cuộc họp, ông Trần Nam Hưng giao UBND các phường, xã chịu trách nhiệm chính trong việc tuyên truyền, vận động người dân bỏ rác đúng nơi quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có nhiệm vụ in tờ rơi với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện gửi các địa phương để phát cho người dân.

Các địa phương cần lồng ghép nội dung về xử lý rác thải vào các buổi sinh hoạt chi bộ, họp tổ dân phố và các buổi sinh hoạt của các hội, đoàn thể.

Ông Hưng đề nghị chính quyền phường, xã phải vào cuộc quyết liệt. Ai xả rác sai quy định, ai bị xử phạt vì vứt rác bừa bãi cứ công khai danh tính trên loa truyền thanh. Tại các cuộc họp cũng nêu tên lên để cộng đồng dân cư biết. Đây cũng là một hình thức tuyên truyền và công khai thông tin để người dân thay đổi ý thức.