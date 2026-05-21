Người thuê trọ được quyền mua điện đúng giá 21/05/2026 08:56

(PLO)- Nghị định 133/2026 của Chính phủ quy định người cho thuê nhà có thể bị phạt cao nhất đến 20-30 triệu đồng nếu thu tiền điện của người thuê nhà cao hơn quy định.

Ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC, cho biết hiện nay ngành điện đang theo dõi hơn 20.000 khu nhà trọ. Thông qua buổi tọa đàm, mong rằng các khu nhà trọ khác thu tiền điện đúng giá theo quy định, tránh vi phạm.

Để đảm bảo cho người thuê nhà để ở được sử dụng điện theo đúng giá bán lẻ điện quy định, trong nhiều năm qua, EVNHCMC đã triển khai tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn quy định về việc tính định mức điện cho đối tượng là công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở theo quy định hiện hành.

Chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn giá quy định có thể bị xử phạt cao nhất đến 20-30 triệu đồng. Ảnh: EVNSPC

Ông Bùi Quốc Hoan, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Nam, cho biết đến ngày 20-5, EVNSPC có tổng cộng 49.465 cơ sở cho thuê nhà trên địa bàn tám công ty điện lực quản lý. Trong đó có 48.842 cơ sở đã cam kết bán đúng giá điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà, đạt tỉ lệ 98,74%.

Cụ thể: An Giang đạt 99,96%, Đồng Tháp đạt 99,87%, TP Cần Thơ đạt 99,81%, Đồng Nai đạt 99,66%, Tây Ninh đạt 99,65%, Cà Mau đạt 98,06%, Lâm Đồng đạt 95,29% và Vĩnh Long đạt 88,56%.

Theo quy định hiện hành, nếu chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn mức giá được Nhà nước quy định, tùy mức độ vi phạm sẽ bị xử lý. Nếu chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn mức giá quy định, người thuê trọ có thể phản ánh đến UBND phường, xã; điện lực địa phương tổng đài CSKH của ngành điện; Sở Công Thương hoặc cơ quan Quản lý thị trường tại địa phương để được kiểm tra, hỗ trợ xử lý.

Theo luật sư Trương Ngọc Liêu, Đoàn Luật sư TP.HCM, việc thu tiền điện cao hơn giá quy định là hành vi bị nghiêm cấm. Hiện nay, căn cứ vào quy định về xử phạt trong lĩnh vực điện lực tại Nghị định 133/2026/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 25-5 quy định (khoản 7 Điều 13) thì người cho thuê nhà có thể bị phạt 20-30 triệu đồng nếu thu tiền điện của người thuê nhà cao hơn quy định trong trường hợp mua điện theo giá bán lẻ điện để phục vụ mục đích sinh hoạt.

Ngoài việc bị phạt tiền thì chủ nhà còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính (bao gồm cả mọi chi phí phát sinh do hành vi vi phạm gây ra) để hoàn trả cho người thuê nhà. Người cho thuê nhà phải hoàn trả cho người thuê nhà số tiền đã thu thừa cộng với lãi suất do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng. Trường hợp không xác định được cá nhân, tổ chức để hoàn trả thì nộp toàn bộ số tiền chênh lệch vào ngân sách nhà nước.

Hành vi chủ nhà trọ thu tiền điện giá cao hơn so với quy định thuộc thẩm quyền xử phạt của chủ tịch UBND cấp xã (xã, phường). Vì vậy, khi phát hiện hành vi vi phạm, người thuê trọ có thể thông báo đến UBND phường, xã để xử lý theo thẩm quyền hoặc thông báo cho EVNHCMC, EVNSPC để phối hợp với địa phương kiểm tra, xử lý.