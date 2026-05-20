Đức Trọng sẽ thành trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh Lâm Đồng? 20/05/2026 10:01

(PLO)- Xã Đức Trọng sẽ trở thành đơn vị hành chính cấp phường vào năm 2030 và được định hướng là trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 19-5, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xã Đức Trọng đến năm 2050. Trong đó định hướng Đức Trọng sẽ là trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh Lâm Đồng. Đây được xem là bước khởi đầu quan trọng cho chiến lược hình thành một đô thị động lực mới ở cửa ngõ phía Nam Tây Nguyên.

Xã Đức Trọng đạt 77.25 điểm/75 điểm, đủ điều kiện lên phường.

Theo quyết định, phạm vi lập quy hoạch có diện tích gần 14.878 ha, tương đương hơn 148 km². Quy hoạch chia thành hai giai đoạn: Ngắn hạn đến năm 2030 và dài hạn đến năm 2050.

Điểm đáng chú ý là trong giai đoạn ngắn hạn, Lâm Đồng đặt mục tiêu toàn bộ xã Đức Trọng đạt tiêu chí đô thị loại III, hướng tới trở thành đơn vị hành chính cấp phường vào năm 2030. Xa hơn, nơi đây được định hướng phát triển thành trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh, kết hợp đô thị hành chính, logistics, thương mại quốc tế và công nghiệp chế biến.

Theo định hướng được phê duyệt, Đức Trọng sẽ phát triển theo mô hình đô thị thông minh, xanh và bền vững; chuyển dịch mạnh sang các ngành logistics, dịch vụ hàng không, công nghiệp chế biến và thương mại quốc tế. Đây là lợi thế đặc biệt khi địa phương đang sở hữu Cảng hàng không quốc tế Liên Khương cùng các trục giao thông chiến lược như Quốc lộ 20 và cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương trong tương lai.

Ở giai đoạn trước mắt, địa phương sẽ tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị, xử lý nước thải tập trung, nâng cấp hệ thống giao thông nội thị, đầu tư nhà ở xã hội, khu tái định cư và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ khu công nghiệp, logistics và sân bay quốc tế.

Về dài hạn, quy hoạch xác định Đức Trọng trở thành đô thị hạt nhân cửa ngõ quốc tế của vùng Tây Nguyên và quốc gia. Đặc biệt, định hướng hình thành trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh được xem là chi tiết tạo nhiều chú ý nhất trong bản nhiệm vụ quy hoạch lần này.

Được biết, quyết định trên mới chỉ là là quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch. Sau đó mới lập đồ án quy hoạch và phê duyệt quy hoạch của xã Đức Trọng.

Theo một chuyên gia, từ quy hoạch đến một đô thị vận hành thực tế là hành trình rất dài. Sau bước phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, cơ quan lập quy hoạch sẽ phải xây dựng đồ án chi tiết, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, dân cư, giao thông, môi trường, hạ tầng xã hội; đồng thời lấy ý kiến người dân, chuyên gia, các cơ quan liên quan theo quy định của pháp luật.

Sau khi đồ án hoàn thiện, hồ sơ sẽ tiếp tục trải qua các bước thẩm định, phản biện và phê duyệt chính thức. Chỉ khi quy hoạch được phê duyệt, các chương trình đầu tư, phân khu chức năng, kế hoạch sử dụng đất và lộ trình nâng cấp đơn vị hành chính mới có cơ sở triển khai.

Thời gian dự kiến hoàn thành việc lập quy hoạch là trong quý II- 2026, từ nguồn vốn Ngân sách địa phương.