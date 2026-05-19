Khởi công mở rộng Quốc lộ 1A qua Hà Nội lên 16 làn xe, vốn gần 162.000 tỉ đồng 19/05/2026 10:26

(PLO)- Tuyến đường dài hơn 36 km sẽ được mở rộng lên 16 làn xe, kết nối từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ, kỳ vọng trở thành trục giao thông hiện đại bậc nhất cả nước.

Sáng 19-5, UBND TP Hà Nội phối hợp cùng Tập đoàn Vingroup khởi công dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ.

Đây được xem là một trong những dự án hạ tầng giao thông có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nội. Dự án không chỉ nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài ở cửa ngõ phía Nam mà còn mở rộng không gian phát triển đô thị, tăng kết nối liên vùng cho Thủ đô.

Kỳ vọng tháo điểm nghẽn cửa ngõ phía Nam

Theo quy hoạch, tuyến đường dài khoảng 36,3 km, đi qua 18 phường, xã của Hà Nội. Điểm đầu kết nối với đường Vành đai 1 tại khu vực hầm Kim Liên, thuộc các phường Kim Liên và Bạch Mai. Điểm cuối kết nối với nút giao Cầu Giẽ, thuộc xã Chuyên Mỹ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự buổi lễ khởi công. Ảnh: V.LONG

Tuyến đường sẽ được mở rộng với mặt cắt ngang lên tới 90 m. Trong đó, tuyến chính gồm 10 làn xe, hai tuyến đường song hành hai bên gồm 6 làn xe. Tốc độ thiết kế đạt 80 km/h. Tổng mức đầu tư của dự án gần 162.000 tỉ đồng.

Theo kế hoạch, toàn bộ dự án cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật sẽ hoàn thành vào năm 2027.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND Hà Nội, cho biết khu vực phía Nam Hà Nội giữ vai trò chiến lược, là cửa ngõ kết nối Thủ đô với nhiều trung tâm kinh tế lớn của cả nước.

Tuy nhiên, nhiều năm qua, Quốc lộ 1A đoạn qua Hà Nội thường xuyên quá tải, gây áp lực lớn lên giao thông đô thị, logistics và năng lực vận tải hàng hóa.

Theo ông Thắng, việc triển khai dự án lần này thể hiện quyết tâm của Hà Nội trong tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới theo hướng hiện đại và đồng bộ hơn.

“Hiện đại hóa hạ tầng không chỉ nhằm giải quyết nhu cầu giao thông trước mắt mà còn là nhiệm vụ chiến lược để mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối vùng và tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô” - ông Thắng nói.

Lãnh đạo Hà Nội cũng cho rằng dự án sẽ góp phần hình thành các cực tăng trưởng mới ở khu vực phía Nam thành phố, đồng thời tạo thêm dư địa phát triển dịch vụ, thương mại và logistics.

Kết hợp mở đường với tái thiết đô thị

Không chỉ là dự án giao thông đơn thuần, trục Quốc lộ 1A mới còn gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị dọc tuyến.

Theo chính quyền Hà Nội, dự án được triển khai theo mô hình phát triển tích hợp giữa mở rộng hạ tầng giao thông với phát triển không gian đô thị hiện đại.

Việc mở rộng tuyến đường được kỳ vọng sẽ thúc đẩy chỉnh trang đô thị, hình thành thêm các khu vực phát triển mới và nâng cao chất lượng không gian sống.

Các đại biểu nhấn nút khởi công dự án. Ảnh: V.LONG

Ông Nguyễn Việt Quang, Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, cho biết hạ tầng giao thông là nền tảng quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mở rộng cơ hội phát triển cho doanh nghiệp và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Theo ông Quang, việc tham gia đầu tư dự án không chỉ là trách nhiệm mà còn thể hiện mong muốn đóng góp vào quá trình tái thiết một trục phát triển đô thị hiện đại, đồng bộ cho cửa ngõ phía Nam Hà Nội.

Theo quy hoạch phát triển quốc gia, trục Quốc lộ 1A - cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ là hành lang kinh tế quan trọng kết nối Hà Nội với các tỉnh phía Nam và khu vực duyên hải.

Đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ là giai đoạn đầu tiên trong tổng thể dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị do Vingroup đề xuất đầu tư theo phương thức PPP, loại hợp đồng BT.

Ở giai đoạn tiếp theo, Hà Nội và Vingroup sẽ nghiên cứu mở rộng thêm đoạn từ nút giao Lê Duẩn - Điện Biên Phủ đến đường Đại Cồ Việt. Khi hoàn thành toàn bộ, tuyến trục này sẽ có tổng chiều dài khoảng 38,8 km.

Theo định hướng quy hoạch, sau khi hoàn thiện, trục Quốc lộ 1A qua Hà Nội sẽ trở thành tuyến giao thông chiến lược kết nối khu vực trung tâm lịch sử với cực tăng trưởng mới phía Nam thành phố.

Để dự án hoàn thành đúng tiến độ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Ông cũng đề nghị các đơn vị thi công tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn trong suốt quá trình thực hiện.

“Về phía thành phố, chúng tôi cam kết luôn đồng hành cùng nhà đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên tinh thần trách nhiệm cao nhất, minh bạch và đúng quy định pháp luật” - ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.