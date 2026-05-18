Mở rộng cao tốc Bắc - Nam: Ưu tiên các đoạn hướng tâm Hà Nội, TP.HCM 18/05/2026 15:40

(PLO)- Bộ Xây dựng đề xuất hai phương án mở rộng tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, trong đó, trường hợp mở rộng gần như toàn tuyến cần hơn 155.000 tỉ đồng.

Bộ Xây dựng vừa báo cáo lãnh đạo Chính phủ về việc rà soát, đầu tư nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư phân kỳ. Đáng chú ý là đề xuất mở rộng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam .

Theo Bộ Xây dựng, tuyến cao tốc Bắc - Nam có tổng chiều dài khoảng 1.222 km. Đoạn Hà Nội - TP.HCM, bộ đã báo cáo lãnh đạo Chính phủ các phương án mở rộng theo hình thức đầu tư công và đối tác công tư (PPP).

Tuy nhiên, do việc huy động nguồn lực ngoài ngân sách đang gặp nhiều khó khăn, Bộ Xây dựng đề xuất hai kịch bản sử dụng vốn ngân sách đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Hiện nhiều đoạn cao tốc Bắc - Nam chỉ có bốn làn xe hạn chế, cần đầu tư mở rộng. Ảnh: V.LONG

Ở phương án thứ nhất, chỉ mở rộng các đoạn tuyến hướng tâm vào Hà Nội và TP.HCM - nơi có nhu cầu vận tải lớn. Tổng chiều dài dự kiến khoảng 534 km.

Với phương án này, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 64.048 tỉ đồng. Trong đó, nhu cầu vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026 - 2030 khoảng hơn 30.500 tỉ đồng.

Ở phương án thứ hai, mở rộng gần như toàn tuyến với tổng chiều dài khoảng 1.144 km. Sơ bộ tổng mức đầu tư gần 155.000 tỉ đồng. Nhu cầu vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026 - 2030 khoảng hơn 103.000 tỉ đồng.

Đối với đoạn TP.HCM - Cà Mau, Bộ Xây dựng cho biết đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận đang được đầu tư mở rộng theo phương thức PPP.

Đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ hiện đã có nhà đầu tư quan tâm. Riêng đoạn Cần Thơ - Cà Mau có nhu cầu vận tải chưa cao, điều kiện thi công khó khăn và thiếu nguồn vật liệu nên có nguy cơ ảnh hưởng tiến độ. Vì vậy, việc mở rộng các đoạn tuyến này cũng sẽ được xem xét thành các dự án riêng.

Vì vậy, Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Tài chính xem xét, cân đối vốn ngân sách trung ương cho các dự án mở rộng.