Động thái mới nhất của Đà Nẵng liên quan đến dự án Đa Phước 181 ha 16/05/2026 19:07

Ngày 16-5, Sở NN&MT Đà Nẵng cho hay đã có thông báo đến các đơn vị quan tâm tham gia gói thầu tư vấn xác định giá đất khu đô thị Đa Phước 181 ha, phường Hải Châu.

Nội dung công việc là xác định nghĩa vụ tài chính để khắc phục sai phạm theo Kết luận 1202 của Thanh tra Chính phủ đối với khu đất thực hiện dự án tại thời điểm UBND TP Đà Nẵng ban hành Quyết định số 2604 ngày 28-3-2008.

Dự án khu đô thị Đa Phước 181 ha. Ảnh: TẤN VIỆT

Giá gói thầu là hơn 609 triệu đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu rút gọn. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu là 30 ngày, thời gian thực hiện gói thầu 30 ngày.

Theo Sở NN&MT Đà Nẵng, UBND TP đã ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 64 của Chính phủ về giải quyết, tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với dự án khu đô thị Đa Phước 181 ha.

TP cũng đã phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu ven sông Hàn và bờ Đông, tỉ lệ 1/2.000 với nội dung bổ sung dân số và một số nội dung khác.

Việc điều chỉnh quy hoạch nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án đang triển khai theo Kết luận 77 của Bộ Chính trị, trong đó có dự án khu đô thị Đa Phước 181 ha theo Nghị quyết số 64 của Chính phủ.

Các nội dung nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch như: Bổ sung dân số các dự án theo Kết luận 77; bổ sung dân số khu đô thị Đa Phước theo Nghị quyết 64; rà soát bổ sung dân số các dự án tương tự đã có đầy đủ pháp lý…

Như PLO đã thông tin, khu đô thị Đa Phước rộng 181 ha có tên thương mại là The Sunrise Bay.

Từ cuối năm 2016, Công ty cổ phần Bất động sản Nova Đà Nẵng đã bán gần 1.000 căn nhà phố, biệt thự theo hình thức hợp đồng đặt cọc. Giá trị mỗi căn dao động từ 4 - 9 tỉ đồng tùy vị trí. Sau đó, dự án vướng nhiều yếu tố pháp lý và bỏ hoang đến nay.