Tính lại giá đất dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước ở Đà Nẵng "đắp chiếu" nhiều năm

(PLO)- Dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước ở Đà Nẵng “đắp chiếu” nhiều năm đang được tính lại giá đất để tháo gỡ vướng mắc.

Ngày 22-12, nguồn tin của PLO cho hay UBND TP Đà Nẵng đang chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan rà soát lại pháp lý của dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước tại phường Hải Châu; đồng thời tính lại giá đất của dự án nhằm đảm bảo thu đầy đủ, đúng quy định.

Một góc khu đô thị quốc tế Đa Phước. Ảnh: TẤN VIỆT

Thời gian qua, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một số thông tin cho rằng dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước đã được tháo gỡ vướng mắc. Đây là dự án lấn biển đầu tiên trên vịnh Đà Nẵng, từng được mệnh danh là “vầng trăng khuyết” hay “TP mới”, nhưng “đắp chiếu” nhiều năm do liên quan đến các vi phạm theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định 323/2025 về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Trong đó, một trong những vị trí hình thành trung tâm tài chính quốc tế ở TP Đà Nẵng có khu đất phía tây bắc đường dẫn lên cầu Thuận Phước rộng 9,7 ha. Theo ghi nhận, khu đất này nằm trong dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước. Thông tin này thu hút chú ý hơn của nhiều người dân Đà Nẵng.

Theo hồ sơ, ngày 14-8-2020, Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất tại dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND TP Đà Nẵng chấn chỉnh, xử lý theo thẩm quyền đối với những vi phạm, khuyết điểm, xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, tổ chức có vi phạm; thu hồi dự án 181 ha đảm bảo quy định pháp luật.

Sau đó, Trung ương cho phép TP Đà Nẵng căn cứ quy định pháp luật về đất đai, đầu tư, thẩm quyền rà soát các khó khăn vướng mắc liên quan đến dự án này báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các đơn vị, Sở Tài chính Đà Nẵng đã tham mưu UBND TP báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về pháp lý dự án trên. Đồng thời, báo cáo các khó khăn, vướng mắc để Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, hướng dẫn UBND TP xử lý.