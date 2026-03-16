Tổ chức xin lỗi người dân vụ nhà bị chênh vênh bên mép 'vực' khi làm đường ở Đồng Nai 16/03/2026 15:52

(PLO)- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai tổ chức họp xin lỗi các hộ dân có nhà bị chênh vênh bên mép 'vực' khi làm đường ĐT753.

Ngày 16-3, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đã có giấy mời đại diện các hộ dân bị ảnh hưởng trong quá trình thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 753.

Theo đó, sáng 17-3, Ban quản lý dự án (BQLDA) đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai là chủ đầu tư dự án sẽ làm việc với các hộ dân ở xã Tân Lợi bị ảnh hưởng trực tiếp trong quá trình triển khai dự án.

Trong buổi làm việc, đại diện BQLDA sẽ thông tin đến người dân tình hình triển khai dự án; ghi nhận ý kiến của các hộ dân bị ảnh hưởng và công khai, trao đổi về một số hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện dự án cùng các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

BQLDA đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức gặp gỡ người dân bị ảnh hưởng để trao đổi thông tin và xin lỗi. Ảnh: VŨ HỘI.



Đây là một trong những nội dung yêu cầu mà Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà sau buổi kiểm tra thực tế việc thi công nâng cấp, mở rộng đường ĐT753.

Trong kết luận thông báo, UBND tỉnh Đồng Nai đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan khẩn trương rà soát hồ sơ thiết kế và quá trình thi công dự án để làm rõ nguyên nhân các tồn tại phát sinh trên đoạn đường này.

Một hộ dân bị ảnh hưởng do việc hạ cốt nền làm đường ĐT753. Ảnh: VŨ HỘI.

UBND tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư dự án ĐT753 khẩn trương xử lý các vấn đề kỹ thuật tại đoạn đường trên, đảm bảo an toàn giao thông, tránh nguy cơ sạt lở. Nếu để xảy ra sạt lở gây mất an toàn, Giám đốc Ban QLDA phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngoài ra, Ban QLDA phối hợp với Sở Xây dựng xem xét, xử lý trách nhiệm của các đơn vị thi công, giám sát dự án để xảy ra các vi phạm, tồn tại nêu trên.

Như PLO đưa tin, dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.753 có tổng chiều dài 13 km, đi qua các xã Đồng Tâm, Tân Lợi và phường Bình Phước (Đồng Nai). Trong quá trình hạ cốt nền đường đoạn thuộc gói thầu XL04 có 8 nhà dân ven đường bị ảnh hưởng do độ cao chênh lệch đến 5-10 m, nguy cơ sạt lở, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.

Do đó dự án phải tạm dừng thi công, hỗ trợ chi phí di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.