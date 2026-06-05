EVNGENCO1 hoàn thành vượt kế hoạch sản lượng điện tháng 5 05/06/2026 10:13

(PLO)- Trong bối cảnh phụ tải điện tăng cao, EVNGENCO1 vẫn sản xuất gần 4 tỉ kWh điện, vượt kế hoạch Bộ Công Thương giao.

Mới đây, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 6.

Trong bối cảnh nhu cầu phụ tải điện tiếp tục tăng cao, đặc biệt tại khu vực miền Bắc, EVNGENCO1 đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm nhiên liệu. Tháng 5, EVNGENCO1 sản xuất gần 4 tỉ kWh điện, vượt kế hoạch Bộ Công Thương giao. Lũy kế 5 tháng, Tổng công ty sản xuất hơn 16 tỉ kWh điện.

Ngoài ra, EVNGENCO1 tiếp tục triển khai 55 dự án, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Trong đó, các dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải tại các nhà máy nhiệt điện tiếp tục được thúc đẩy.

Song song với đó, Tổng công ty tiếp tục phối hợp với các địa phương triển khai các thủ tục đầu tư đối với các dự án điện mặt trời nổi trên hồ thủy điện Đại Ninh, Hàm Thuận và Đa Mi; đồng thời nghiên cứu, đề xuất bổ sung quy hoạch dự án thủy điện tích năng Hàm Thuận.

EVNGENCO1 hoàn thành vượt kế hoạch sản lượng điện tháng 5.

Cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh, EVNGENCO1 cũng tiếp tục thực hiện các hoạt động an sinh xã hội tại nhiều địa phương với tổng kinh phí hơn 7,5 tỉ đồng trong 5 tháng.

Đánh giá những tháng còn lại của năm tiếp tục đặt ra nhiều yêu cầu cao với công tác vận hành hệ thống điện, EVNGENCO1 xác định nhiệm vụ trọng tâm là bảo đảm cung ứng điện an toàn, đồng thời chủ động chuẩn bị các điều kiện cho mùa mưa lũ và kế hoạch vận hành các tháng cuối năm.

Các đơn vị phát điện được yêu cầu duy trì độ tin cậy vận hành cao của các tổ máy, đặc biệt tại các nhà máy khu vực phía Bắc và Trung tâm Điện lực Duyên Hải.

Các đơn vị nhiệt điện tiếp tục chủ động nguồn nhiên liệu, kiểm soát chất lượng than. Các đơn vị thủy điện tối ưu nguồn nước phục vụ phát điện, đồng thời chuẩn bị các điều kiện vận hành an toàn trong mùa mưa lũ.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNGENCO1 Nguyễn Tiến Khoa nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục tập trung nguồn lực triển khai các dự án đầu tư nguồn điện mới, các dự án môi trường và năng lượng tái tạo.

Kết luận hội nghị, Tổng Giám đốc EVNGENCO1 Lê Hải Đăng yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung cao độ cho nhiệm vụ bảo đảm cung ứng điện trong các tháng còn lại của năm. Bên cạnh đó, cần chủ động nguồn nhiên liệu, tăng cường kiểm soát chất lượng than, thực hiện tốt công tác điều tiết hồ chứa và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ mùa mưa lũ.