Thủy điện Buôn Kuốp đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất 06/06/2026 09:18

(PLO)- Trong cao điểm mùa khô năm 2026, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp duy trì cấp nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho khoảng 5.300 ha cây trồng vùng hạ du lưu vực sông Srêpôk.

Đồng thời, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp bảo đảm vận hành hiệu quả các nhà máy điện theo yêu cầu của hệ thống điện quốc gia.

Ngay từ đầu mùa khô, Công ty đã phối hợp với chính quyền, người dân các địa phương và các đơn vị khai thác công trình thủy lợi rà soát, dự báo tình hình lưu lượng nước về và nhu cầu sử dụng nước, xây dựng phương án khai thác và điều tiết hồ chứa phù hợp với thực tế, đặc biệt đối với hồ đầu nguồn Thủy điện Buôn Tua Srah có chế độ điều tiết năm, để có phương án tính toán theo tháng, ngày. Phương án vận hành các nhà máy và điều tiết nước hạ du được thực hiện trên cơ sở đáp ứng nhu cầu dân sinh, sản xuất nông nghiệp và tuân thủ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Srêpôk.

Theo đó, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp thường xuyên trao đổi với các địa phương và đơn vị liên quan để cập nhật nhu cầu dùng nước thực tế, điều tiết canh tác để điều chỉnh phương thức điều tiết phù hợp, bảo đảm duy trì dòng chảy môi trường và nguồn nước cho hạ du.

Là đơn vị quản lý hệ thống hồ chứa bậc thang gồm Buôn Tua Srah, Buôn Kuốp và Srêpôk 3, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH MTV Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO) xây dựng phương thức vận hành phù hợp, nhằm khai thác hiệu quả nguồn nước, hài hòa giữa nhiệm vụ phát điện và cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt.

Cánh đồng lúa dọc sông Krông Nô, hạ du hồ chứa Thủy điện Buôn Tua Srah

Hiện mực nước hồ Buôn Tua Srah ở cao trình 473,5 m, dung tích khả dụng còn lại khoảng trên 145 triệu m³ là điều kiện thuận lợi để tiếp tục bảo đảm nguồn nước phục vụ vùng hạ du trong thời gian còn lại của mùa khô. Bên cạnh đó, những đợt mưa đầu mùa xuất hiện trên lưu vực hồ chứa đã góp phần bổ sung nguồn nước, cải thiện lưu lượng nước về hồ và hỗ trợ công tác điều tiết của các nhà máy.

Hồ chứa Thủy điện Buôn Tua Srah.

Thời gian tới, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thủy văn, phối hợp với NSMO và các địa phương để vận hành hồ chứa linh hoạt, bảo đảm nguồn nước cho vùng hạ du.