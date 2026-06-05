Đề nghị thống nhất phương án đầu tư tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành 05/06/2026 16:00

(PLO)- TP.HCM đề nghị TP Đồng Nai sớm thống nhất các nội dung liên quan đến dự án đường sắt đô thị Thủ Thiêm - Long Thành nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý và tiến độ khởi công trước ngày 2-7.

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND TP Đồng Nai về phương án thực hiện đầu tư xây dựng dự án đường sắt đô thị Thủ Thiêm - Long Thành.

Theo đề xuất, tuyến đường sắt có chiều dài hơn 47,7 km, bắt đầu từ ga Thủ Thiêm và kết thúc tại Depot Cẩm Đường. Hướng tuyến đi trên cao qua các phường Bình Trưng và Long Trường (TP.HCM), chạy song song với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Đến khu vực nút giao Vành đai 3, tuyến chuyển hướng về phía Nam, đi dọc phía Đông tuyến Vành đai 3, vượt sông Đồng Nai tại vị trí bên trái cầu Nhơn Trạch để vào địa phận TP Đồng Nai.

Tại địa bàn TP Đồng Nai, tuyến tiếp tục đi trên cao dọc theo Vành đai 3, sau đó chuyển vào dải phân cách giữa đường 25B, vượt Quốc lộ 51, nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và đi trong dải phân cách giữa đường T1. Khi tiếp cận khu vực Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tuyến chuyển xuống đi ngầm trong phạm vi quy hoạch đường sắt của sân bay trước khi kết thúc tại Depot Cẩm Đường.

Dự kiến tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành sẽ khởi công trước ngày 2-7. Ảnh minh họa: SƠN THUẬN

Dự án được quy hoạch gồm 18 nhà ga, trong đó có 2 ga ngầm và 16 ga trên cao. Để phù hợp với điều kiện thực tế và tối ưu hiệu quả đầu tư, giai đoạn đầu dự kiến triển khai 14 nhà ga gồm: Bình Trưng, Đỗ Xuân Hợp, Bà Hiện, Phú Hữu, Long Trường, Vườn Dừa, Long Tân, Phú Thạnh, Tuy Hạ, Nhơn Trạch, Phước Thiện, Xóm Gốc, Long Thành 1 và Long Thành 2.

Theo UBND TP.HCM, dự án có nhu cầu sử dụng khoảng 144,14 ha đất. Hiện TP.HCM đã giao Công ty Đại Quang Minh lập báo cáo nghiên cứu khả thi, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kế thừa các kết quả nghiên cứu, rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư và tiết kiệm chi phí.

Để triển khai dự án, UBND TP.HCM đề nghị TP Đồng Nai thống nhất thực hiện một dự án chung đối với toàn tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT. Nguồn vốn đầu tư sẽ do nhà đầu tư huy động theo quy định của pháp luật về PPP.

Đối với cơ chế thanh toán hợp đồng BT, TP.HCM đề xuất hai địa phương thống nhất áp dụng hình thức kết hợp giữa quỹ đất và ngân sách nhà nước theo quy định tại Nghị định số 257/2025/NĐ-CP.

Về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, mỗi địa phương sẽ chủ động tách thành các dự án độc lập và thực hiện bằng nguồn vốn đầu tư công của địa phương. TP.HCM cũng đề nghị TP Đồng Nai sớm trình HĐND TP quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch hằng năm cho công tác này nhằm bảo đảm tiến độ đồng bộ với dự án.

Theo UBND TP.HCM, hai địa phương đã thống nhất để TP.HCM là cơ quan có thẩm quyền của dự án theo các nghị quyết được HĐND TP.HCM và HĐND tỉnh Đồng Nai (nay là TP Đồng Nai) ban hành trước đó.

Nhằm bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý và đáp ứng yêu cầu tiến độ đặc biệt cấp bách, UBND TP.HCM đề nghị TP Đồng Nai sớm có văn bản phản hồi đối với các nội dung nêu trên để triển khai các bước tiếp theo của dự án, hướng đến mục tiêu khởi công trước ngày 2-7.