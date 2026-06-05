TP.HCM triển khai hàng loạt dự án kết nối với tỉnh Tây Ninh 05/06/2026 10:15

(PLO)- TP.HCM đang đẩy mạnh đầu tư hàng loạt dự án giao thông kết nối với tỉnh Tây Ninh, trong đó có dự án mở rộng đường Lê Văn Lương.

TP.HCM và tỉnh Tây Ninh đang kết nối với nhau qua nhiều phường xã, với việc triển khai nhiều dự án lớn như Vành đai 3, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Quốc lộ 50. Tuy nhiên, các dự án trên là chưa chưa đủ bởi nhu cầu kết nối giao thông ngày càng tăng.



TP.HCM sẽ triển khai nhiều dự án giao thông để kết nối 2 địa phương.

Đường Lê Văn Lương được mở rộng đồng bộ

Theo ghi nhận của pv PLO, hiện nay đường Lê Văn Lương là một trong những trục giao thông quan trọng kết nối khu Nam TP.HCM với tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, nhiều năm qua, tuyến đường này luôn trong tình trạng quá tải.

Đoạn qua Nhà Bè hiện nay chủ yếu chỉ rộng khoảng 6-8 m, nhiều vị trí chỉ đủ cho hai làn xe lưu thông. Trong khi đó, mật độ dân cư, các khu đô thị và lượng phương tiện ngày càng gia tăng khiến tình trạng ùn tắc diễn ra thường xuyên, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Theo quy hoạch, toàn tuyến Lê Văn Lương sẽ được mở rộng lên lộ giới 40 m, tương đương 6-8 làn xe ở nhiều đoạn nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của khu Nam TP.HCM, song nhiều năm nay dự án vẫn chưa được triển khai.

Đường Lê Văn Lương nhỏ hẹp.

4 cây cầu sắt cũ trên đoạn đường này gồm cầu Rạch Đỉa, cầu Long Kiểng, cầu Rạch Tôm và cầu Rạch Dơi vốn hẹp, tải trọng thấp và thường xuyên gây ùn ứ giao thông cũng đã được nhà nước triển khai xây dựng. Trong đó, cầu Rạch Tôm và cầu Rạch Dơi đang được TP tiếp tục chuẩn bị đầu tư nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống cầu trên toàn tuyến. Đây được xem là hai dự án quan trọng còn lại để xóa bỏ hoàn toàn các cây cầu sắt yếu trên trục giao thông này.

Thực tế cho thấy, việc đầu tư các cây cầu mới chỉ giải quyết được một phần bài toán giao thông. Nhiều đoạn trên đường Lê Văn Lương vẫn giữ nguyên hiện trạng mặt đường nhỏ hẹp, xuất hiện tình trạng thắt cổ chai khi phương tiện từ các cây cầu mới đổ xuống mặt đường hiện hữu.

Tuyến đường Lê Văn Lương nhỏ hẹp.

Liên quan đến vấn đề này, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết dự án mở rộng đường Lê Văn Lương có chiều dài khoảng 6,6 km, quy mô mặt cắt ngang từ 30 m đến 40 m theo quy hoạch.

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 9.881 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 6.546 tỉ đồng và chi phí xây lắp khoảng 2.665 tỉ đồng.

Hiện Sở Xây dựng đang tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án. Dự kiến chủ trương đầu tư sẽ được trình HĐND TP.HCM xem xét tại kỳ họp quý III-2026.

Nếu được thông qua, dự án sẽ khởi công vào năm 2027 và hoàn thành trong năm 2029, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực phía Nam TP, đồng thời tăng cường kết nối giữa TP.HCM với các địa phương lân cận.

Cầu sắt Rạch Tôm sắp được thay thế bằng một cây cầu mới.

Đã và sẽ triển khai hàng loạt dự án kết nối với Tây Ninh

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết hiện nay, giao thông kết nối TP.HCM với tỉnh Tây Ninh có đường bộ (gồm các dự án đang triển khai thực hiện và chuẩn bị đầu tư), có đường sắt (chưa triển khai đầu tư).

Trong đó, nhóm các dự án đang triển khai thi công gồm: đường Vành đai 3 TP.HCM đạt tiến độ các dự án thành phần từ khoảng 62% đến 85% và dự kiến hoàn thành trong năm 2026; Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài giai đoạn 1 đã phê duyệt các dự án thành phần và dự kiến hoàn thành năm 2027.

Dự án mở rộng Quốc lộ 50 đang thi công đạt khoảng 92%.

Bên cạnh đó là dự án xây dựng, mở rộng Quốc lộ 50 đang thi công đạt khoảng 92%, dự kiến hoàn thành trong năm 2026; Dự án đường Hồ Chí Minh (tại cầu Thạnh An) đã thi công hoàn thành đoạn trên địa bàn TP và dự kiến hoàn thành năm 2026 đoạn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2 địa phương cũng có sự kết nối, mở rộng qua cao tốc TP.HCM - Trung Lương do Bộ Xây dựng là cơ quan có thẩm quyền (Liên danh nhà đầu tư là Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả và Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM) đã khởi công vào tháng 12-2025, dự kiến hoàn thành năm 2028.

Đối với nhóm các dự án đang chuẩn bị đầu tư gồm: đường Vành đai 4 TP.HCM dự kiến khởi công trong năm 2026 và hoàn thành năm 2027; mở rộng Quốc lộ 1 (từ Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An) dự kiến khởi công trong năm 2026 và hoàn thành năm 2028.

Bên cạnh đó là nâng cấp Quốc lộ 22 (từ An Sương đến đường Vành đai 3) dự kiến khởi công trong năm 2026 và hoàn thành năm 2028. Đối với trục động lực Bình Dương - Tây Ninh (Bàu Bàng - Mộc Bài) dự kiến khởi công trong năm 2026 và hoàn thành năm 2029; Đường mở mới Tây Bắc dự kiến khởi công năm 2026 và hoàn thành năm 2029.

Tương tự, đường Võ Văn Kiệt nối dài dự kiến khởi công năm 2026 và hoàn thành năm 2029; Quốc lộ 50B dự kiến khởi công năm 2026 và hoàn thành năm 2029; Đường Nguyễn Văn Bứa (đoạn từ Ngã Ba Giồng đến cầu TL9) và xây dựng cầu Lớn dự kiến khởi công năm 2026 và hoàn thành năm 2029.

Cầu Rạch Dơi kết nối đường Lê Văn Lương và ĐT.826C dự kiến khởi công năm 2026 và hoàn thành năm 2028; Mở rộng đường nối cao tốc TP.HCM - Trung Lương (đoạn từ nút giao Bình Thuận đến nút giao Chợ Đệm và đoạn từ nút giao Tân Tạo đến nút giao Chợ Đệm) dự kiến khởi công năm 2026 và hoàn thành năm 2028.

Tiếp đó là tuyến đường và cầu kết nối số 1 (Quốc lộ 56B) dự kiến khởi công năm 2026 và hoàn thành năm 2028; đường ven sông Sài Gòn được Tập đoàn Sun Group và Công ty Masterise đang đề xuất đầu tư với quy mô từ 8-10 làn xe. Hiện Sở Tài chính đang xem xét để tham mưu UBND TP.HCM.