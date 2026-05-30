Tây Ninh khởi công khu tái định cư phục vụ dự án giao thông ĐT.827E 30/05/2026 13:13

(PLO)- Tây Ninh khởi công khu tái định cư phục vụ dự án ĐT.827E, bảo đảm nơi ở ổn định cho người dân bị ảnh hưởng, đồng thời tạo quỹ đất chiến lược cho các dự án.

Sáng 30-5, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi công dự án Khu tái định cư phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án ĐT.827E (giai đoạn 1) tại xã Cần Đước.

Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng trong quá trình triển khai tuyến ĐT.827E kết nối TP.HCM - Tây Ninh - Đồng Tháp, đồng thời bảo đảm điều kiện ổn định cuộc sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án giao thông trọng điểm này.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HUỲNH DU

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết địa phương đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao về hoàn thiện hạ tầng, mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối liên vùng, thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng đời sống người dân. Trong lộ trình đó, việc đầu tư đồng bộ các công trình giao thông, hạ tầng dân cư và khu tái định cư giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Theo ông Hẳn, dự án ĐT.827E là một trong những công trình giao thông trọng điểm trong định hướng phát triển của tỉnh. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn giao thông, thúc đẩy lưu thông hàng hóa và mở ra không gian phát triển kinh tế - xã hội rộng lớn cho địa phương cũng như khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: HUỲNH DU

Nhấn mạnh yếu tố quyết định thành công của các dự án hạ tầng, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho rằng sự đồng thuận của người dân đóng vai trò then chốt. Vì vậy, tỉnh đặc biệt chú trọng xây dựng các khu tái định cư đồng bộ, bài bản nhằm tạo nơi ở mới ổn định, thuận tiện và an toàn để người dân yên tâm sinh sống, làm ăn lâu dài.

“Quan điểm xuyên suốt của tỉnh là phát triển hạ tầng phải đi đôi với chăm lo đời sống nhân dân, tuyệt đối không vì tiến độ công trình mà xem nhẹ đời sống của bà con trong vùng dự án”, ông Hẳn nhấn mạnh.

Dự án khu tái định cư 7,22 ha phục vụ giải phóng mặt bằng tuyến ĐT.827E. Ảnh: HUỲNH DU

Theo quy hoạch, toàn bộ khu tái định cư có diện tích khoảng 7,22 ha. Trong đó, giai đoạn 1 được triển khai trên diện tích 2,5 ha với đầy đủ hạ tầng kỹ thuật thiết yếu như giao thông nội bộ, hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng và cây xanh.

Trước mắt, dự án sẽ đáp ứng nhu cầu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dự án đường dẫn vào cầu trên tuyến ĐT.827E. Về lâu dài, đây sẽ là quỹ đất tái định cư chiến lược, giúp tỉnh chủ động bố trí chỗ ở cho người dân khi triển khai các công trình, dự án trọng điểm khác.

Tại lễ khởi công, lãnh đạo tỉnh ghi nhận nỗ lực của các sở, ngành, chính quyền địa phương, Trung tâm Phát triển quỹ đất, các đơn vị tư vấn và nhà thầu; đồng thời gửi lời tri ân đến người dân trong vùng dự án đã đồng thuận, chia sẻ và ủng hộ chủ trương chung.

Sơ đồ dự án khu tái định cư ĐT.827E trên địa bàn xã Cần Đước. Ảnh: HUỲNH DU

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư bám sát tiến độ, quản lý chặt chất lượng, chi phí và công tác giải ngân; phối hợp hiệu quả với địa phương để xử lý kịp thời các khó khăn phát sinh. Đơn vị thi công phải huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường, trong khi các đơn vị tư vấn cần kiểm soát chặt chất lượng vật liệu và quy trình thi công.