Tây Ninh khởi công khu tái định cư phục vụ dự án giao thông ĐT.827E

Sáng 30-5, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi công dự án Khu tái định cư phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án ĐT.827E (giai đoạn 1) tại xã Cần Đước.
Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng trong quá trình triển khai tuyến ĐT.827E kết nối TP.HCM - Tây Ninh - Đồng Tháp, đồng thời bảo đảm điều kiện ổn định cuộc sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án giao thông trọng điểm này.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết địa phương đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao về hoàn thiện hạ tầng, mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối liên vùng, thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng đời sống người dân. Trong lộ trình đó, việc đầu tư đồng bộ các công trình giao thông, hạ tầng dân cư và khu tái định cư giữ vai trò đặc biệt quan trọng.
Theo ông Hẳn, dự án ĐT.827E là một trong những công trình giao thông trọng điểm trong định hướng phát triển của tỉnh. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn giao thông, thúc đẩy lưu thông hàng hóa và mở ra không gian phát triển kinh tế - xã hội rộng lớn cho địa phương cũng như khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Nhấn mạnh yếu tố quyết định thành công của các dự án hạ tầng, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho rằng sự đồng thuận của người dân đóng vai trò then chốt. Vì vậy, tỉnh đặc biệt chú trọng xây dựng các khu tái định cư đồng bộ, bài bản nhằm tạo nơi ở mới ổn định, thuận tiện và an toàn để người dân yên tâm sinh sống, làm ăn lâu dài.
“Quan điểm xuyên suốt của tỉnh là phát triển hạ tầng phải đi đôi với chăm lo đời sống nhân dân, tuyệt đối không vì tiến độ công trình mà xem nhẹ đời sống của bà con trong vùng dự án”, ông Hẳn nhấn mạnh.
Theo quy hoạch, toàn bộ khu tái định cư có diện tích khoảng 7,22 ha. Trong đó, giai đoạn 1 được triển khai trên diện tích 2,5 ha với đầy đủ hạ tầng kỹ thuật thiết yếu như giao thông nội bộ, hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng và cây xanh.
Trước mắt, dự án sẽ đáp ứng nhu cầu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dự án đường dẫn vào cầu trên tuyến ĐT.827E. Về lâu dài, đây sẽ là quỹ đất tái định cư chiến lược, giúp tỉnh chủ động bố trí chỗ ở cho người dân khi triển khai các công trình, dự án trọng điểm khác.
Tại lễ khởi công, lãnh đạo tỉnh ghi nhận nỗ lực của các sở, ngành, chính quyền địa phương, Trung tâm Phát triển quỹ đất, các đơn vị tư vấn và nhà thầu; đồng thời gửi lời tri ân đến người dân trong vùng dự án đã đồng thuận, chia sẻ và ủng hộ chủ trương chung.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư bám sát tiến độ, quản lý chặt chất lượng, chi phí và công tác giải ngân; phối hợp hiệu quả với địa phương để xử lý kịp thời các khó khăn phát sinh. Đơn vị thi công phải huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường, trong khi các đơn vị tư vấn cần kiểm soát chặt chất lượng vật liệu và quy trình thi công.
Tuyến ĐT827E theo quy hoạch có điểm đầu tại ranh giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh (thuộc địa bàn xã Cần Giuộc), điểm cuối tại ranh giữa tỉnh Tây Ninh và tỉnh Đồng Tháp với tổng chiều dài khoảng 35,6km, quy mô xây dựng tối thiểu 6 làn xe.
Dự án được chia thành 3 dự án để triển khai. Trong đó, dự án đường dẫn vào 3 cầu trên tuyến ĐT827E đang được triển khai thi công với 4 gói thầu khởi công từ tháng 9-2025.
Đến nay, tại các gói thầu đều bảo đảm theo tiến độ, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027. Đồng thời, dự án xây dựng 3 cầu trên tuyến gồm cầu bắc qua sông Cần Giuộc, cầu qua sông Vàm Cỏ Đông và cầu qua sông Vàm Cỏ Tây cũng đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi để trình phê duyệt.
Ngoài ra, phần tuyến chính còn lại gồm đoạn từ nút giao Quốc lộ 50 (điểm cuối đường dẫn vào cầu Cần Giuộc) đến ĐT826 dài 12,4km và đoạn từ ĐT827B đến ranh tỉnh Đồng Tháp dài 7,1km, giữ vai trò hoàn chỉnh toàn tuyến theo quy hoạch cũng đang được các ngành chức năng đề xuất phương án xây dựng nhằm phát huy hiệu quả toàn dự án, mở ra không gian phát triển mới cho địa phương.