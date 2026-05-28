Khởi công cao tốc TP.HCM - Mộc Bài vào tháng 7-2026 28/05/2026 17:04

(PLO)- Dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đang được chủ đầu tư đẩy nhanh các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, dự kiến khởi công trong tháng 7.

Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) - chủ đầu tư dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài cho biết dự án đang được triển khai đồng thời các công việc ở các dự án thành phần.

Đối với dự án thành phần 1 - đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BOT), UBND TP.HCM đã có văn bản chấp thuận hình thức lựa chọn nhà đầu tư từ ngày 25-2-2026.

Phối cảnh tuyến chính đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài sẽ khởi công vào tháng 7-2026. Ảnh: BAN GIAO THÔNG

Đến nay, UBND TP.HCM đã phê duyệt hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư. Hiện Ban Giao thông đang tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định.

Theo kế hoạch, sau khi hoàn tất công tác lựa chọn nhà đầu tư và ký kết hợp đồng BOT, nhà đầu tư sẽ triển khai các thủ tục chuẩn bị để tổ chức khởi công dự án trong tháng 7-2026.

Song song đó, dự án thành phần 2 gồm đầu tư xây dựng đường gom dân sinh và cầu vượt ngang đường cao tốc cũng đang được triển khai.

Trong đó, gói thầu XL02 - xây dựng cầu vượt Tỉnh lộ 8 đã được khởi công từ ngày 19-12-2025. Hiện đơn vị thi công đang triển khai các hạng mục như cọc khoan nhồi, đào nền đường…

Đối với hai gói thầu còn lại là XL01 và XL03, Ban Giao thông đang tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán để đấu thầu. Đây là các gói thầu thuộc dự án xây dựng đường gom dân sinh, cầu vượt ngang tuyến cao tốc nhằm đảm bảo kết nối giao thông khu vực dọc tuyến. Các gói thầu này dự kiến sẽ được khởi công trong tháng 7-2026.

Dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài được kỳ vọng sẽ tăng cường kết nối giữa TP.HCM với tỉnh Tây Ninh, giảm áp lực cho Quốc lộ 22, đồng thời mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội của vùng Đông Nam Bộ.