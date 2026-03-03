TP.HCM tìm nhà đầu tư làm cao tốc TP.HCM - Mộc Bài 03/03/2026 09:35

(PLO)- Hiện TP.HCM đang tìm nhà đầu tư thực hiện dự án thành phần 1 - đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (BOT).

Thực hiện kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT, Chủ tịch UBND TP.HCM đã yêu cầu đẩy nhanh các dự án trọng điểm. Trong đó có dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, Vành đai 4 TP.HCM.

Nhanh chóng tìm nhà đầu tư cao tốc TP.HCM - Mộc Bài

Cụ thể, đối với dự án cao tốc TP.HCM – Mộc Bài (giai đoạn 1) - đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, UBND TP.HCM đã giao Sở Tài chính phối hợp các cơ quan liên quan hoàn thành công tác lựa chọn nhà đầu tư trong tháng 4-2026. Trong đó, quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư phải tuân thủ đúng quy định, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thông thầu, bán thầu hoặc chia nhỏ gói thầu vì mục đích cá nhân.

TP.HCM tìm nhà đầu tư làm cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.

Đối với dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, chủ đầu tư - Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cho biết gữa tháng 12-2025, dự án thành phần 2 - đầu tư xây dựng đường gom dân sinh, cầu vượt ngang đường cao tốc đã khởi công gói thầu XL02 (thi công xây lắp cầu vượt Tỉnh lộ 8).

Hiện nhà thầu đang chuẩn bị khoan cọc khoan nhồi. Gói thầu XL01, XL03 đang thẩm định. Hiện Sở Xây dựng TP.HCM đã có thông báo thẩm định, TP đang chuẩn bị phê duyệt để đấu thầu.

Đối với tuyến chính cao tốc, chủ đầu tư đang phối hợp với các đơn vị liên quan để lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định, mốc thời gian mà UBND TP chỉ đạo.

Đẩy nhanh tiến độ Vành đai 4

UBND TP yêu cầu đối với các dự án đã thông xe kỹ thuật và đang hoàn thiện giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông khẩn trương thực hiện tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp", huy động tối đa nguồn lực để hoàn thiện đồng bộ các hạng mục còn lại. Trong đó bao gồm đường gom, hệ thống an toàn giao thông, trạm dừng nghỉ, hệ thống thu phí, hệ thống giao thông thông minh... Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đôn đốc để bù lại tiến độ bị chậm (nếu có).

TP cũng yêu cầu các đơn vị cần bảo đảm chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường; tuyệt đối không vì tiến độ mà bỏ qua quy trình, thủ tục theo quy định; báo cáo tiến độ thực hiện định kỳ hàng tuần về Sở Xây dựng để tổng hợp, tham mưu UBND TP.HCM.

Đối với dự án đường Vành đai 3 TP.HCM và các dự án cao tốc đi qua, UBND TP giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các phường, xã khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bàn giao toàn bộ mặt bằng còn lại trong tháng 3- 2026.

Song song đó là tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân theo nguyên tắc chỗ ở mới ít nhất bằng hoặc tốt hơn chỗ ở cũ.

Về cung ứng vật liệu xây dựng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng rà soát nguồn cung vật liệu xây dựng (đá, cát, đất đắp...) đảm bảo đủ nguồn vật liệu phục vụ các dự án hoàn thành năm 2026. Đồng thời chủ động làm việc với các địa phương liên quan để ưu tiên nguồn vật liệu cho các dự án trọng điểm quốc gia đi qua địa bàn.

Đối với dự án Vành đai 4 TP.HCM, TP giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Trong đó, phải hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư để phấn đấu khởi công dự án vào ngày 19-5 năm nay.