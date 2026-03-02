Đường sắt tung giá vé 'hời' sau Tết Nguyên đán 02/03/2026 14:22

(PLO)- Từ 1-3 đến hết 8-3, ngành đường sắt giảm giá vé tàu cho ghế ngồi và giường nằm khoang 6.

Từ 1-3 đến hết 8-3, ngành đường sắt tung ra chương trình giảm giá sâu. Đây là cơ hội để hành khách săn vé tàu hỏa giá "hời" sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Cụ thể, ngành đường sắt giảm 30% giá vé cho ghế ngồi và giường nằm khoang 6 (Tàu Thống nhất số lẻ).

Giảm 20% giá vé cho giường nằm khoang 4 (Tàu SE5, SE7, SE9, SE11, SE13, SE15, SE23, TN3, TN5).

Giảm 20% giá vé tất cả các loại chỗ: Tàu SE21, SE25, SNT1.

Từ 1-3 đến hết 8-3, ngành đường sắt tung ra chương trình giảm giá vé tàu hoả sâu. Ảnh: ĐS

Ngành đường sắt cũng lưu ý, ưu đãi áp dụng cho tàu chạy từ 1-3 đến hết 8-3. Đối với các vé đã mua trước thời điểm nêu trên không hoàn tiền chênh lệch.

Trong tháng 3, 4 này, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt tổ chức chạy thêm tàu giữa Hà Nội - Đà Nẵng.

Cụ thể, tuyến từ Hà Nội đi Đà Nẵng: Tàu SE27 xuất phát tại Ga Hà Nội đến Ga Đà Nẵng chạy ngày 9-3 và từ 11-3 đến 12-4.

Tuyến ngược lại, từ Đà Nẵng đi Hà Nội chạy tàu SE18 xuất phát tại Ga Đà Nẵng đến Ga Hà Nội chạy ngày 10-3 và từ 12-3 đến 13-4.