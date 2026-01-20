Ngành đường sắt sẽ tổ chức kiểm soát vé tàu và giấy tờ tùy thân dịp Tết Nguyên đán 20/01/2026 18:27

(PLO)- Ngành đường sắt thông tin lượng vé tàu Tết Nguyên đán 2026 đã bán được 227.000 vé, hiện còn nhiều vé cho hành khách mua dịp này.

Theo Công ty Cổ phần vận tải đường sắt, vận tải Tết Bính Ngọ năm 2026 bắt đầu từ ngày 3-2 đến ngày 8-3-2026 (tức ngày 16 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến ngày 20 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Ngành đường sắt tổ chức chạy 906 chuyến tàu trong dịp Tết

Trong đó, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao ngành đường sắt sử dụng 791 toa xe khách để lập 62 đoàn tàu phục vụ nhân dân (trong đó có 55 đoàn trên tuyến đường sắt Hà Nội – TP.HCM, 3 đoàn tàu tuyến Hà Nội - Hải Phòng, 3 đoàn tàu tuyến Hà Nội - Lào Cai, 01 đoàn tàu tuyến Hà Nội - Từ Sơn).

Hiện ngành đường sắt đã bán 227 ngàn vé tàu Tết. Ảnh: TN

Công ty đã tổ chức chạy 906 chuyến tàu trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 (tuyến Hà Nội - TP.HCM) cung ứng khoảng 384.000 chỗ đi suốt. So với Tết 2025 số chuyến tàu và số chỗ tăng 7%, đồng thời các toa xe chạy tàu du lịch cao cấp SE61/62 vẫn vận dụng trong cả đợt vận tải Tết.

Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ ngày 14-2 đến 22-2-2026) ngành đường sắt tổ chức chạy thêm các chuyến tàu Khu đoạn để phục vụ nhu cầu của người dân du xuân đầu năm như TP.HCM-Nha Trang (5 chuyến), TP.HCM - Tam Kỳ (3 chuyến), TP.HCM - Đà Nẵng (3 chuyến), Hà Nội – Vinh (14 chuyến), Hà Nội – Đà Nẵng (02 chuyến), cung ứng khoảng 9.700 vé tàu.

Đã hết vé ngày cao điểm Tết

Ngành đường sắt cũng cho biết số vé còn tính đến thời điểm hiện tại như sau:

Vé tàu tuyến phía Nam chạy trong ngày cao điểm chiều chẵn trước Tết từ ngày 7 đến 14-2-2026 (từ ngày 20 đến 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ) và chiều lẻ sau Tết (từ mùng 4 đến mùng 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ) đã bán hết vé.

Ngành đường sắt sẽ kiểm soát vé và giấy tờ của hành khách dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: TN

Trước Tết, vé tàu chiều chẵn (TP.HCM - Hà Nội) từ ngày 7-2 trở về trước và ngày 15, 16-2-2026 (nhằm ngày 20 tháng Chạp trở về trước và ngày 28, 29 tháng Chạp) còn vé đi tất cả các ga; các ngày từ 10-2 đến 14-2-2026 (nhằm ngày 23 đến 27 tháng Chạp) còn nhiều vé đến ga Phan Thiết, Nha Trang.

Sau Tết, vé tàu chiều lẻ (Hà Nội - TP.HCM) từ ngày 24-2 đến ngày 8-3-2026 (tức mùng 8 đến 20 tháng Giêng) còn nhiều vé đi tất cả các ga.