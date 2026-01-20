Ngành đường sắt sẽ tổ chức kiểm soát vé tàu và giấy tờ tùy thân dịp Tết Nguyên đán

Theo Công ty Cổ phần vận tải đường sắt, vận tải Tết Bính Ngọ năm 2026 bắt đầu từ ngày 3-2 đến ngày 8-3-2026 (tức ngày 16 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến ngày 20 tháng Giêng năm Bính Ngọ).
Ngành đường sắt tổ chức chạy 906 chuyến tàu trong dịp Tết
Trong đó, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao ngành đường sắt sử dụng 791 toa xe khách để lập 62 đoàn tàu phục vụ nhân dân (trong đó có 55 đoàn trên tuyến đường sắt Hà Nội – TP.HCM, 3 đoàn tàu tuyến Hà Nội - Hải Phòng, 3 đoàn tàu tuyến Hà Nội - Lào Cai, 01 đoàn tàu tuyến Hà Nội - Từ Sơn).
Công ty đã tổ chức chạy 906 chuyến tàu trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 (tuyến Hà Nội - TP.HCM) cung ứng khoảng 384.000 chỗ đi suốt. So với Tết 2025 số chuyến tàu và số chỗ tăng 7%, đồng thời các toa xe chạy tàu du lịch cao cấp SE61/62 vẫn vận dụng trong cả đợt vận tải Tết.
Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ ngày 14-2 đến 22-2-2026) ngành đường sắt tổ chức chạy thêm các chuyến tàu Khu đoạn để phục vụ nhu cầu của người dân du xuân đầu năm như TP.HCM-Nha Trang (5 chuyến), TP.HCM - Tam Kỳ (3 chuyến), TP.HCM - Đà Nẵng (3 chuyến), Hà Nội – Vinh (14 chuyến), Hà Nội – Đà Nẵng (02 chuyến), cung ứng khoảng 9.700 vé tàu.
Đã hết vé ngày cao điểm Tết
Ngành đường sắt cũng cho biết số vé còn tính đến thời điểm hiện tại như sau:
Vé tàu tuyến phía Nam chạy trong ngày cao điểm chiều chẵn trước Tết từ ngày 7 đến 14-2-2026 (từ ngày 20 đến 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ) và chiều lẻ sau Tết (từ mùng 4 đến mùng 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ) đã bán hết vé.
Trước Tết, vé tàu chiều chẵn (TP.HCM - Hà Nội) từ ngày 7-2 trở về trước và ngày 15, 16-2-2026 (nhằm ngày 20 tháng Chạp trở về trước và ngày 28, 29 tháng Chạp) còn vé đi tất cả các ga; các ngày từ 10-2 đến 14-2-2026 (nhằm ngày 23 đến 27 tháng Chạp) còn nhiều vé đến ga Phan Thiết, Nha Trang.
Sau Tết, vé tàu chiều lẻ (Hà Nội - TP.HCM) từ ngày 24-2 đến ngày 8-3-2026 (tức mùng 8 đến 20 tháng Giêng) còn nhiều vé đi tất cả các ga.
Ngành đường sắt sẽ tổ chức kiểm soát vé tàu và giấy tờ tùy thân
Để đảm bảo quyền lợi của hành khách trong việc mua vé, đi tàu trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, ngành đường sắt khuyến cáo tới quý khách hàng:
- Mua vé qua website bán vé chính thức của Ngành đường sắt: www.dsvn.vn>; www.vetau.com.vn; www.vetauonline.vn; đến trực tiếp nhà ga, các cửa vé, các đại lý bán vé hoặc mua qua các ứng dụng ví điện tử Momo, VnPay, ZaloPay, ShopeePay, ViettelPay… và các tổng đài bán vé tại các nhà ga.
Ngành đường sắt sẽ tổ chức kiểm soát vé tàu và giấy tờ tùy thân của hành khách tại cửa vào ga và cửa toa tàu. Hành khách có thông tin cá nhân trùng khớp với thông tin trên vé tàu mới được vào ga đi tàu.
Để kiểm tra vé tàu hỏa, hành khách truy cập vào website www.dsvn.vn, mục “kiểm tra vé”; sau đó nhập đầy đủ các thông tin trên vé tàu vào như mã vé, mác tàu, ga đi, ga đến, ngày đi, số giấy tờ và ấn “kiểm tra vé”. Nếu hiển thị “vé điện tử của bạn hoàn toàn hợp lệ” thì hành khách sử dụng vé để đi tàu bình thường, nếu hiển thị “không tìm thấy vé điện tử phù hợp” thì quý khách liên hệ nhà ga hoặc tổng đài 1900 0109 (ga Hà Nội), 1900 1520 (ga Sài Gòn) để được hỗ trợ.