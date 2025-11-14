Từ ngày mai, hành khách có thể trả vé tàu online không mất phí 14/11/2025 19:11

(PLO)- Ngành đường sắt thông tin về điều kiện để hành khách trả vé tàu trực tuyến mà không cần đến nhà ga để làm thủ tục như trước đây.

Ngày 14-11, ngành đường sắt thông báo về việc hành khách có thể trả vé online không mất phí khi tàu hủy chuyến do sự cố, thiên tai.

Cụ thể, ngành đường sắt chính thức triển khai tính năng trả vé trực tuyến không thu phí đối với các trường hợp lịch chạy tàu bị ảnh hưởng bởi thiên tai, sự cố đặc biệt, gây tắc đường, chậm giờ hoặc hủy chuyến.

Hành khách chỉ cần thao tác trên hệ thống để trả vé.

Khi phát sinh sự cố, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt sẽ ban hành văn bản triển khai đến các đơn vị liên quan trong ngành và gửi thông báo trực tiếp đến hành khách có vé đi tàu trong thời gian bị ảnh hưởng. Điều này nhằm đảm bảo mọi thông tin được truyền tải kịp thời, rõ ràng và minh bạch.

Sau khi nhận được thông báo, hành khách có thể thực hiện trả vé không mất phí ngay trên website https://dsvn.vn mà không cần đến nhà ga để làm thủ tục như trước đây. Hệ thống bán vé điện tử sẽ tự động hoàn trả số tiền vé vào tài khoản đã được sử dụng khi thanh toán.

Tính năng được áp dụng từ 0 giờ ngày 15-11-2025. Để đảm bảo thao tác trả vé online diễn ra thuận lợi, hành khách cần lưu ý nhập chính xác và đầy đủ các thông tin, gồm: Số điện thoại, Địa chỉ email, Mã đặt chỗ. Những thông tin này là cơ sở để hệ thống tự động đối chiếu, xác thực và thực hiện hoàn tiền.

Đây là một trong những bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của ngành Đường sắt, góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng, giúp hành khách có thể chủ động, linh hoạt trong việc xử lý các tình huống phát sinh, đồng thời giảm tải cho các nhà ga trong giờ cao điểm khi xảy ra sự cố.

Tính năng này không áp dụng đối với hành khách mua vé và thanh toán bằng tiền mặt tại các nhà ga, đại lý bán vé… Với các trường hợp này, hành khách vẫn thực hiện thủ tục trả vé trực tiếp tại nhà ga theo quy định hiện hành. Quý khách có thể liên hệ tổng đài 19000109 và 19001520 hoặc hot line 091.668.2066 để được hỗ trợ.

