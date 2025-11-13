Ngành đường sắt tuyên bố 'còn nhiều vé tàu Tết', hành khách than 'không mua được' 13/11/2025 15:38

(PLO)- Ngành đường sắt lý giải nguyên nhân vì sao nhiều người dân than thở không mua được vé tàu Tết dù 3 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2026.

Dù ngành đường sắt thông báo vẫn còn nhiều vé tàu Tết nhưng người dân lại than thở không mua được vé tàu.

Khó mua vé tàu dịp cao điểm Tết Bính Ngọ 2026

Theo ghi nhận của PV, trên các hội nhóm về vé tàu, rất nhiều hành khách đăng thông tin tìm mua vé tàu, nhiều bình luận cho thấy năm nay việc mua vé tàu dịp Tết Nguyên đán có phần khó khăn hơn.

Đến 11-11, ngành đường sắt đã bán hơn 80.000 vé trên tổng số 330.000 vé tàu Tết. Ảnh: TN

Chị Nguyễn Thị Thơ chia sẻ: “Tôi cần tìm 2 vé tàu giường nằm (khoang 4 hay 6 giường) tầng 1 ngày mùng 4 Tết (20-2-2026) từ Hà Nội đi Sài Gòn. Tôi thấy trên hệ thống không còn vé nên hỏi các đại lý. Tuy nhiên, các đại lý cũng hứa hẹn chờ trong thời gian tới chứ không có vé ngay."

Tương tự, anh Nguyễn Tân cũng tìm vé từ ga Biên Hòa về Hà Nội vào ngày 25 hoặc 26 Tết nhưng cũng không có dù 3 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán.

“Mình có hỏi các đại lý bán vé, những người chuyên canh vé để đặt mua 4 vé khứ hồi. Hiện tại mình kiểm tra trên hệ thống thấy đã hết vé, chỉ còn lẻ tẻ một vài chỗ, không đủ số lượng mình cần" - anh Tân lo lắng nói.

Một số hành khách khác mua vé tàu Tết chặng ngắn hơn như từ Đà Nẵng về Vinh mà cũng không đặt được trên hệ thống vé tàu trực tuyến.

Người đi tàu có thể lựa chọn linh hoạt hơn

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết tổng số vé đã bán ra đến ngày 11-11 là 80.176 vé. Trong đó, lượng vé trên tàu Thống Nhất chiếm 51.876 vé, tàu khu đoạn là 28.300 vé.

Theo ông Tuấn, vận tải Tết Bính Ngọ năm 2026 bắt đầu từ ngày ngày 16 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến ngày 20 tháng Giêng năm Bính Ngọ (tức là từ 3-2 đến ngày 8-3-2026).

“Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hàng ngày ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy 55 đoàn tàu với tổng số toa xe vận dụng trên 800 toa xe. Tổng số chỗ cung ứng cho cả đợt vận tải Tết khoảng 330.000 vé. Như vậy, hiện vẫn còn nhiều vé cho hành khách chọn mua dịp Tết này” - ông Tuấn cho biết thêm.

Nói về việc nhiều hành khách không mua được vé trên hệ thống, ông Tuấn lý giải đa số khách đã tập trung mua vé vào khoảng thời gian cao điểm, khiến cho vé trong khoảng này cạn nhanh.

"Nếu thời gian đi lại không thể thay đổi, hành khách cần mua vé từ ga Sài Gòn về Vinh mà hết vé thì có thể xem xét linh hoạt mua vé chặng dài hơn đến Thanh Hóa rồi xuống ở ga Vinh" - ông Tuân tư vấn.

Ngành đường sắt sẽ bổ sung vé tàu tuỳ vào nhu cầu đi lại của hành khách dịp Tết. Ảnh: TN

Ông Tuấn khuyến cáo khách hàng không tìm được vé phù hợp với nhu cầu hiện tại có thể mang tâm lý nôn nóng, sẽ mắc bẫy lừa đảo của một số đối tượng, do đó cần cảnh giác với các lời mời chào, hứa hẹn có vé rồi lấy tiền trước.

“Ngành đường sắt gần như giữ nguyên các chế độ ưu đãi so với các năm trước, chỉ có ưu tiên giảm giá đến 20% cho sinh viên từ ga Sài Gòn đi các các tỉnh phía bắc ngày 16-21 tháng Chạp; sau đó vào thời gian cao điểm thì chỉ giảm 10%” - ông Tuấn nói.

Tùy theo nhu cầu của hành khách, ngành đường sắt sẽ tăng cường các chuyến tàu bổ sung khi cần thiết.