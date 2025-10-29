Đường sắt tiếp tục huỷ nhiều chuyến tàu Bắc - Nam 29/10/2025 11:14

(PLO)- Đường sắt, đường bộ qua địa phận Quảng Trị, Huế còn nhiều điểm chưa thông.

Sáng 29-10, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt cho biết do nước tại khu vực Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế chưa rút nên tạm thời dừng chạy các tàu SE1, SE19 và SE20 trên tuyến Bắc - Nam.

Các tàu SE2, SE3/4, SE5/6, SE7/9 và SE9/10 vẫn hoạt động, tuy nhiên do thời tiết phức tạp nên việc thông đường chưa thể dự kiến cụ thể, khiến nhiều đoàn tàu phải chờ lâu tại các ga để chuyển tải (từ ga Hương Thuỷ - Huế đến ga Đông Hà - Quảng Trị và ngược lại).

Hành khách đi từ Bắc vào Nam phải xuống ga Đông Hà và trung chuyển bằng xe khách đến ga Hương Thuỷ. Ảnh: V.LONG

Hành khách có vé đi các ga quá Đông Hà đối với tàu SE3/5/7/9 và đi quá ga Huế đối với tàu SE2/4/6/8/10 trong ngày 29-10 được hoàn trả vé mà không thu phí.

"Hành khách có thể lựa chọn tiếp tục hành trình hoặc trả vé miễn phí tại các nhà ga trong thời gian tối đa 30 ngày, tính từ ngày ghi trên vé..."- ngành đường sắt lưu ý.

Về đường bộ, Cục Đường bộ cho biết Quốc lộ 1 qua địa bàn Thừa Thiên - Huế đã thông xe bình thường. Riêng đường Hồ Chí Minh (nhánh Tây) từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi vẫn còn nhiều điểm ngập, sạt lở đất đá.

Các đơn vị quản lý đường đang phối hợp với CSGT và lực lượng địa phương để bảo đảm an toàn giao thông, bổ sung barie, biển hướng dẫn, trực gác tại các vị trí ngập, đồng thời dùng máy san gạt mặt đường và khơi thông hệ thống thoát nước.