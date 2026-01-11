Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam không đạt tiến độ, Bộ Xây dựng ra tối hậu thư 11/01/2026 13:28

(PLO)- Bộ Xây dựng yêu cầu các Ban Quản lý dự án và nhà thầu tăng tốc thi công, hoàn thiện những hạng mục cuối để đưa các dự án đã thông xe kỹ thuật vào khai thác.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu các Ban Quản lý dự án chỉ đạo nhà thầu khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại, đưa các dự án đã thông xe kỹ thuật ngày 19-12-2025 vào khai thác.

Thời hạn Bộ Xây dựng ấn định là trước thời điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, dự kiến bắt đầu từ ngày 19-1.

Vì sao nhiều dự án chưa thể thông xe ?

Trước đó, Bộ Xây dựng đặt mục tiêu thông xe kỹ thuật các dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc – Nam trong năm 2025. Các dự án gồm Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong, Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau.

Tuy nhiên, đến mốc 19-12, chỉ một số dự án đạt mức thông xe kỹ thuật. Nhiều đoạn còn khối lượng công việc rất lớn.

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đến nay vẫn chưa thông tuyến từ Hà Nội vào TP.HCM.

Bộ Xây dựng chỉ rõ nhiều nguyên nhân. Trước hết là sự thiếu quyết liệt của lãnh đạo một số nhà thầu trong chỉ đạo, điều hành. Công tác tổ chức thi công còn manh mún, thiếu khoa học. Nhiều đơn vị chưa huy động đầy đủ dây chuyền cấp phối đá dăm, thảm bê tông nhựa để thi công cuốn chiếu. Việc tập kết vật liệu chưa đáp ứng yêu cầu. Một số nhà thầu chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Xây dựng.

Ngoài ra, các dự án còn gặp khó khăn do thiếu nguồn cát và ảnh hưởng của thời tiết, thiên tai. Theo báo cáo của chủ đầu tư, các dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh - Vân Phong có nhiều đoạn bị ngập sâu trong thời gian dài. Nước chảy xiết gây sạt mái taluy. Một số vị trí bị xói lở đến sát mặt đường, xuất hiện hiện tượng hở hàm ếch.

Đến nay, trong số các dự án đã thông xe kỹ thuật, chỉ có dự án thành phần Cần Thơ - Hậu Giang, dài hơn 37 km, hoàn thành và đưa vào khai thác từ ngày 22-12-2025. Đoạn Hậu Giang - Cà Mau, dài hơn 73 km, vẫn chưa được đưa vào khai thác.

Các dự án còn lại như Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong hiện vẫn đang thi công hoặc thực hiện các bước nghiệm thu trước khi đưa vào khai thác.

Bộ yêu cầu kiểm điểm vì để dự án chậm

Đáng chú ý, dự án Quy Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh - Vân Phong còn khối lượng công việc rất lớn. Trong đó, dự án Quy Nhơn - Chí Thạnh phải điều chỉnh kế hoạch hoàn thành. Bộ Xây dựng đã yêu cầu Ban Quản lý dự án 7 và Ban Quản lý dự án 85 khẩn trương đẩy nhanh tiến độ.

Theo Bộ Xây dựng, dự án Chí Thạnh - Vân Phong được đặt kế hoạch hoàn thành, đưa vào khai thác dịp 19-12-2025. Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp nhiều yếu tố khách quan. Trong đó có khó khăn trong cấp mỏ vật liệu ban đầu, toàn tuyến phải xử lý đất yếu với thời gian chờ lún kéo dài, thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt là ảnh hưởng của bão số 13 và đợt mưa lũ lịch sử kéo dài.

Sau lễ thông xe kỹ thuật, dự án thành phần Hậu Giang - Cà Mau vẫn chưa đưa vào khai thác. Ảnh: V.LONG

Bên cạnh đó còn có yếu tố chủ quan. Một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng và Bộ Xây dựng. Vì vậy, đến ngày 19-12-2025, dự án chỉ đủ điều kiện thông xe kỹ thuật, chưa đủ điều kiện đưa vào khai thác.

Để sớm hoàn thành dự án, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án 7 xây dựng lại tiến độ chi tiết. Tiến độ phải cụ thể theo từng hạng mục, từng ngày, từng tuần của từng nhà thầu, kèm theo nhu cầu máy móc, thiết bị, nhân lực và vật lực.

Đại diện Ban Quản lý dự án 7 cho biết ngoài yếu tố thiên tai, dự án thành phần Chí Thạnh - Vân Phong còn gặp khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng, đến cuối năm 2025 dự án vẫn còn khoảng 15km xử lý nền đất yếu, bắt buộc phải chờ đủ thời gian dỡ tải.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án 7 phải trực tiếp chỉ đạo tại công trường. Hàng ngày, hàng tuần phải đánh giá tiến độ của từng nhà thầu. Trường hợp chậm tiến độ, phải yêu cầu có giải pháp khắc phục ngay. Với nhà thầu không thể khắc phục, phải điều chuyển khối lượng, không để ảnh hưởng tiến độ chung.

Với dự án Quy Nhơn - Chí Thạnh do Ban Quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư, Bộ Xây dựng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của từng nhà thầu, từng thành viên liên danh và các tổ chức, cá nhân liên quan dẫn đến chậm tiến độ.

Chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương xử lý dứt điểm vướng mắc về giải phóng mặt bằng, vật liệu, bãi thải và điều kiện thi công. Đồng thời, chỉ đạo nhà thầu, tư vấn giám sát tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, bù tiến độ đã chậm, bảo đảm chất lượng công trình và an toàn lao động. Các thủ tục pháp lý, kỹ thuật phải được khẩn trương hoàn thành để đưa công trình vào khai thác theo quy định.