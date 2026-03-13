Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai yêu cầu xây dựng khu vực Biên Hòa trở thành đô thị đáng sống 13/03/2026 15:28

(PLO)- Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu khắc phục những hạn chế để việc xây dựng khu vực Biên Hòa trở thành đô thị đáng sống

Ngày 13-3, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành công văn gửi các Sở ngành, địa phương về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Vũ Hồng Văn tại buổi làm việc với Bí thư, trưởng khu phố các phường Trấn Biên, Biên Hòa, Tam Hiệp, Long Bình, Trảng Dài, Hố Nai, Tân Triều, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước về kết quả thực hiện nhiệm vụ từ 1-7-2025 đến nay.

Sớm khắc phục hạn chế

Theo kết luận của Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, từ khi sắp xếp đơn vị hành chính đến nay, cấp ủy các phường, khu phố trên địa bàn bàn TP Biên Hòa (cũ) đã nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ, nhiều nơi đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, nhất là với những nhiệm vụ khó, phức tạp, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, Bí thư, Trưởng khu phố ở cơ sở.

Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhận thấy nhiều nhiệm vụ thực hiện còn chậm, thiếu hiệu quả, có biểu hiện né tránh, sợ trách nhiệm, khối lượng hồ sơ tồn đọng lớn về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tái định cư; quy hoạch đô thị và hạ tầng giao thông chưa xứng tầm với quy mô đô thị.

Việc thực hiện các tiêu chí đối với đô thị loại I như: đất cây xanh, đất giao thông, đất xây dựng Nhà tang lễ... vẫn chậm.

Một góc đô thị Biên Hoà. Ảnh: VŨ HỘI.

Ngoài ra, tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, đô thị còn diễn biến phức tạp; tình trạng quy hoạch treo, dự án chậm triển khai kéo dài, ảnh hưởng đến quyền lợi người dân và môi trường đầu tư của tỉnh. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ một số nơi còn biểu hiện trông chờ, đùn đẩy, ngại va chạm với các vụ việc phức tạp, nhạy cảm.

Kết luận của Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nêu rõ: Những hạn chế này nếu không sớm khắc phục sẽ làm chậm tiến độ, làm giảm niềm tin của Nhân dân, làm lỡ thời cơ phát triển của các phường trong giai đoạn mới.

Xây dựng khu vực Biên Hòa trở thành đô thị đáng sống

Để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian qua, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị, địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm việc xây dựng khu vực Biên Hòa trở thành đô thị đáng sống và phát triển bền vững, là đầu tàu dẫn dắt tỉnh Đồng Nai hiện thực mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Kiên quyết không hợp thức hoá các sai phạm. Đối với những nội dung đã có chủ trương đúng, đủ cơ sở pháp lý, phù hợp định hướng phát triển của địa phương thì tiếp tục triển khai thực hiện; những nội dung không đúng, không đủ điều kiện thì kiên quyết xử lý theo quy định, không để kéo dài, phát sinh hệ luỵ.

Định hướng lại không gian phát triển đô thị khu vực Biên Hòa theo hướng kết nối vùng, đặt trọng tâm vào hạ tầng giao thông và liên kết không gian phát triển giữa đô thị Biên Hòa với đô thị Long Thành, đô thị Nhơn Trạch và TP.HCM, bảo đảm đồng bộ, hiện đại và lâu dài.

Giải quyết tình trạng nhiều khu dân cư cũ, xuống cấp, hạ tầng giao thông kết nối khó khăn; định hướng phát triển đô thị sinh thái xứng tầm, khai thác hiệu quả không gian ven sông, dành quỹ đất hợp lý cho công viên, cây xanh, bãi đỗ xe và các không gian công cộng, tích hợp đồng bộ trong quy hoạch chung đô thị Biên Hòa.

Tập trung rà soát, phân loại các hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hồ sơ đủ điều kiện thì giải quyết dứt điểm theo quy định; hồ sơ chưa đủ cơ sở pháp lý phải khẩn trương làm rõ nguồn gốc, hoàn thiện thủ tục để xử lý theo thẩm quyền; trường hợp hồ sơ vướng quy hoạch thì rà soát, nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

Rà soát toàn diện các tồn tại phát sinh trong thời gian qua trong lĩnh vực xây dựng như phân lô bán nền trái quy định, xây dựng không phép, sai phép...); trường hợp phù hợp với định hướng phát triển của địa phương thì giải quyết theo quy định; trường hợp không phù hợp thì kiên quyết xử lý, không để hợp thức hoá sai phạm; tăng cường kỷ cương, xử lý ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng….