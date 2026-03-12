Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri Cà Mau về nâng cấp Quốc lộ 1 và Quốc lộ 63 12/03/2026 14:01

(PLO)- Bộ Xây dựng vừa có Công văn gửi đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh này về kiến nghị nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 và Quốc lộ 63.

Cụ thể, cử tri Cà Mau kiến nghị Bộ Xây dựng sớm xem xét đầu tư nâng cấp, mở rộng một số đoạn tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh Cà Mau thường xuyên bị ngập do triều cường và mưa lớn. Cạnh đó, nâng cấp mở rộng tuyến Quốc lộ 63, do hiện nay mặt đường hẹp, xuống cấp, chưa đáp ứng nhu cầu lưu thông.

Trả lời cử tri liên quan kiến nghị nâng cấp Quốc lộ 1, Bộ Xây dựng cho biết Bộ đã giao các BQL dự án trực thuộc tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Bạc Liêu - Cà Mau và đoạn Cà Mau - Năm Căn. Hiện các đơn vị đã cơ bản hoàn thành công tác nghiên cứu và trình Bộ Xây dựng xem xét, thẩm định.

Dự án đường bộ cao tốc Cà Mau - Đất Mũi song hành Quốc lộ 1 đang triển khai đầu tư và dự kiến năm 2028 sẽ hoàn thành. Ảnh: CHÂU ANH

Bộ Xây dựng cũng cho biết đã đăng ký nhu cầu kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 gửi Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trong đó, đã đề xuất đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Bạc Liêu - Cà Mau.

“Đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội và tỉnh Cà Mau tiếp tục phối hợp Bộ Xây dựng làm việc với Bộ Tài chính báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí nguồn vốn để có thể triển khai đầu tư dự án” - Bộ Xây dựng đề nghị.

Riêng đối với dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Cà Mau - Năm Căn, Bộ Xây dựng cho hay hiện tuyến đường bộ cao tốc Cà Mau - Đất Mũi song hành Quốc lộ 1 đang triển khai đầu tư và dự kiến năm 2028 sẽ hoàn thành. Sau khi khánh thành đưa vào sử dụng dự án, lưu lượng giao thông sẽ phân lưu giữa hai tuyến.

“Cùng với đó, sự khan hiếm nguồn vật liệu xây dựng trong khu vực, nên Bộ Xây dựng chưa đề xuất đầu tư nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Cà Mau - Năm Căn trong giai đoạn 2026-2030. Bộ sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá sự cần thiết đầu tư sau khi đưa tuyến cao tốc vào khai thác” - Bộ Xây dựng cho biết thêm.

Bộ Xây dựng cũng cam kết đối với những vị trí, đoạn tuyến có hiện tượng ngập lụt cục bộ như phản ánh của cử tri, Bộ sẽ giao Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp Sở Xây dựng Cà Mau nghiên cứu, khắc phục để đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân.

Đối với kiến nghị liên quan đến nâng cấp Quốc lộ 63, Bộ Xây dựng cho hay Quốc lộ 63 có điểm đầu giao với Quốc lộ 61 tại xã Châu Thành, (tỉnh An Giang); điểm cuối tại vị trí giao cắt với đường Hồ Chí Minh, xã Vĩnh Phong (tỉnh An Giang).

Quốc lộ 63 nằm trên địa bàn tỉnh An Giang, có điểm đầu tại vị trí giao cắt với Quốc lộ 61 tại xã Châu Thành; điểm cuối tại vị trí giao cắt với đường Hồ Chí Minh tại xã Vĩnh Phong. Ảnh: CHÂU ANH

Bộ Xây dựng cũng cho biết tháng 6-2025, Bộ Tài chính đã có Quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, trong đó có Quốc lộ 63 từ Bộ Xây dựng về UBND tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang) quản lý. Do đó, Bộ đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội và cử tri tỉnh Cà Mau có ý kiến với UBND tỉnh An Giang để tổ chức khảo sát hiện trạng, nghiên cứu sự cần thiết đầu tư và cân đối, bố trí vốn triển khai đầu tư như kiến nghị của cử tri nêu trên.

Đối với đoạn tuyến Quốc lộ 63 trước đây, đoạn từ xã Vĩnh Phong (tỉnh An Giang) đến phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau), Bộ Xây dựng cho biết đây là đoạn tuyến đi trùng đường Hồ Chí Minh và đã được đổi tên thành đường Hồ Chí Minh.

“Theo Quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đoạn tuyến được quy hoạch là đường cấp III, quy mô 4 làn xe. Bộ Xây dựng đã giao BQL dự án đường Hồ Chí Minh lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư nâng cấp, mở rộng và hiện đang tiến hành công tác thẩm định.

Bộ Xây dựng đã đăng ký nhu cầu kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 gửi Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định tương tự như các dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 báo cáo ở trên” - Bộ Xây dựng thông tin thêm.