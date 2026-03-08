Bộ Xây dựng nói về đề xuất mở rộng cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ lên 6 làn xe 08/03/2026 10:48

(PLO)- Nếu được chấp thuận đầu tư mở rộng luôn đoạn cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, Tập đoàn Đèo Cả có thể tham gia thu phí trên trục cao tốc TP.HCM - Cần Thơ dài hơn 120 km.

Tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ có tổng chiều dài khoảng hơn 120km. Tuyến gồm ba đoạn chính: TP.HCM - Trung Lương (40 km), Trung Lương - Mỹ Thuận (51 km) và Mỹ Thuận - Cần Thơ (23 km).

Trong đó, đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận do Tập đoàn Đèo Cả xây dựng. Hai đoạn còn lại được đầu tư bằng ngân sách Nhà nước. Cụ thể, cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đã thông xe. Nhà nước đang có kế hoạch tổ chức thu phí để hoàn vốn đầu tư (4.800 tỉ đồng).

Còn dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương đang được liên danh các nhà đầu tư, trong đó có Tập đoàn Đèo Cả, nghiên cứu triển khai để thu phí. Như vậy, nếu hoàn thành các dự án đầu tư, đoạn TP.HCM - Mỹ Thuận sẽ do Tập đoàn Đèo Cả thu phí. Các đoạn còn lại do cơ quan Nhà nước tổ chức thu phí.

Tuy nhiên, mới đây, Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả có văn bản đề xuất Bộ Xây dựng cho phép nghiên cứu đầu tư mở rộng cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và tuyến nối cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận từ nút giao Thân Cửu Nghĩa đến Quốc lộ 1A.

Nếu được chấp thuận Tập đoàn Đèo Cả sẽ thực hiện thu phí hầu hết các đoạn trên tuyến. Ảnh: V.LONG

Liên quan đến đề xuất này, Bộ Xây dựng cho biết hiện dự án xây dựng cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn 1 thực hiện bằng vốn đầu tư công đã hoàn thành tuyến chính với quy mô bốn làn xe hạn chế.

Các hạng mục bổ sung đang được triển khai và dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Bộ Xây dựng đã giao Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp, hướng dẫn nhà đầu tư nghiên cứu phương án mở rộng tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ theo phương thức PPP. Phương án sẽ được trình Bộ xem xét, quyết định vào thời điểm phù hợp theo quy định pháp luật.

Riêng tuyến nối cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận từ nút giao Thân Cửu Nghĩa đến Quốc lộ 1A không thuộc Quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia. Tuyến này được xác định trong quy hoạch của tỉnh Tiền Giang trước đây (nay là tỉnh Đồng Tháp).

Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị nhà đầu tư làm việc với UBND tỉnh Đồng Tháp để được hướng dẫn về thẩm quyền đầu tư.