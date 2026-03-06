Đưa 214 km cao tốc Bắc - Nam phía Đông vào khai thác trước 10-3 06/03/2026 15:32

(PLO)- Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện thủ tục nghiệm thu, đưa vào khai thác các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành trước ngày 10-3.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo 99 kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông và dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát trên địa bàn các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Đến nay, trên địa bàn các địa phương trên đã hoàn thành 214 km tuyến chính đoạn từ đầu tuyến Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đến phía Nam hầm Cù Mông.

Phần còn lại 53 km đang được tiếp tục hoàn thiện và dự kiến hoàn thành trong tháng 3. Trong số này, 41 km trên tổng chiều dài 61 km của đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông, rãnh đỉnh, bậc nước do ảnh hưởng mưa bão, 12 km trên tổng chiều dài 48 km của dự án Chí Thạnh - Vân Phong đang xử lý nền đất yếu.

Để sớm đưa các dự án vào khai thác, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo các chủ đầu tư và đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục nghiệm thu, đưa vào khai thác các đoạn tuyến đã hoàn thành trước ngày 10-3.

Với 53 km còn lại, các nhà thầu phải tập trung nguồn lực tài chính, tăng cường nhân lực và thiết bị, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, bảo đảm chất lượng và hoàn thành trong tháng 3.

Thủ tướng yêu cầu đưa vào khai thác các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành trước ngày 10-3.

Bộ Xây dựng đồng thời được giao khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để triển khai thi công hoàn thiện các ống hầm, bảo đảm đưa vào khai thác đồng bộ trong năm 2026; đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống giám sát điều hành giao thông, trạm dừng nghỉ và đưa vào khai thác cùng các tuyến cao tốc.

Các địa phương nơi có dự án đi qua được yêu cầu phối hợp xử lý dứt điểm các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đặc biệt tại các vị trí trạm dừng nghỉ, hoàn thành trước 15-3.

UBND các tỉnh cũng cần rà soát, bổ sung các nút giao và điểm kết nối với tuyến cao tốc mới (nếu cần); đồng thời điều chỉnh quy hoạch tỉnh gắn với không gian phát triển mới dọc tuyến cao tốc, từ đó tái cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất kinh doanh, khu kinh tế và khu công nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia giám sát và bảo vệ công trình hạ tầng giao thông; đặc biệt là hệ thống điện, cáp của hệ thống điều hành giao thông thông minh (ITS, ETC). Đồng thời chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông trên đường cao tốc.

Bộ Công an được giao chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông phối hợp với Bộ Xây dựng, chủ đầu tư và nhà thầu trong quá trình nghiệm thu, bàn giao, đưa các dự án vào khai thác; bố trí lực lượng tuần tra, hướng dẫn giao thông và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.