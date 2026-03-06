Nguyên nhân gây mưa trái mùa trên diện rộng ở TP.HCM 06/03/2026 16:00

Theo thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, nguyên nhân gây mưa trái mùa tại TP.HCM chiều 6-3 là do không khí lạnh suy yếu và di chuyển ra phía đông, kết hợp với hội tụ gió trên cao ở khu vực Nam Bộ.

Dự báo trong những giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét trên toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn... thuộc các xã Bình Lợi, Tân Nhựt, Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác ở phường Bình Tân... Lượng mưa phổ biến từ 5-15 mm, có nơi trên 20 mm.

Mưa lớn tại phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM lúc 15 giờ 30 phút. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Dự báo, thời tiết tại các tỉnh Nam Bộ và TP.HCM đêm 6-3 có mưa dông khoảng ½ diện tích xảy ra tập trung ở khu vực miền Đông và Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, cục bộ có mưa vừa. Chiều tối ngày 7-3 mưa giảm chỉ còn xảy ra vài nơi.

Trong hai đến bảy ngày tới, tại Nam Bộ áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường xuống phía Nam, sau có khả năng tăng cường thêm vào khoảng ngày 9-3 đến 10-3.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động yếu. Hội tụ gió trên cao suy yếu, khoảng ngày 11-3 đến 12-3 có xu hướng hoạt động trở lại.

Từ hình thái thời tiết trên, từ ngày 8-3 đến 11-3 miền Đông Nam Bộ cục bộ có nắng nóng, chiều tối mưa xảy ra ở diện vài nơi, riêng ngày 11-3 đến 13-3 cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông khả năng có gió giật mạnh, lốc, sét.