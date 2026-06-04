TP.HCM điều chỉnh phạm vi nghiên cứu 2 tuyến metro kết nối Bình Dương và khu Tây Bắc 04/06/2026 11:05

(PLO)- UBND TP.HCM vừa chấp thuận chủ trương điều chỉnh phạm vi nghiên cứu tuyến đường sắt đô thị số 2 (TP Thủ Dầu Một - TP.HCM) và tuyến đường sắt đô thị số 3 (Tao Đàn - An Hạ).

UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản chỉ đạo về phạm vi nghiên cứu tuyến metro số 2 (TP Thủ Dầu Một - TP.HCM) và tuyến metro số 3 (Tao Đàn - An Hạ). Đề xuất này được Ban Quản lý đường sắt đô thị và Sở Xây dựng kiến nghị và đã được UBND TP.HCM chấp thuận.

Theo đó, tuyến đường sắt đô thị số 2 có điểm đầu kết nối với tuyến đường sắt đô thị số 1 (TP mới Bình Dương - Suối Tiên, TP.HCM), điểm cuối tại ga Tao Đàn, tổng chiều dài khoảng 38,9 km.

Với định hướng này, ga Tao Đàn trở thành đầu mối trung chuyển quan trọng, khi vừa là điểm cuối của tuyến metro số 2 từ Thủ Dầu Một, vừa là điểm đầu của tuyến metro số 3 đi về phía Tây Bắc (An Hạ). Ảnh: ĐT

Điểm đáng chú ý, tuyến metro số 2 đang được nghiên cứu theo hướng kết nối trực tiếp TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) với khu vực trung tâm TP.HCM tại ga Tao Đàn. So với định hướng trước đây chủ yếu phục vụ nhu cầu đi lại trong phạm vi TP.HCM, phương án mới mở rộng vai trò của tuyến thành tuyến đường sắt đô thị liên vùng, tăng cường kết nối giữa trung tâm TP.HCM và Bình Dương.

Tuyến đường sắt đô thị số 3 có điểm đầu tại ga Tao Đàn và điểm cuối tại khu vực An Hạ, chiều dài khoảng 32,5 km.

Điều này cho thấy TP.HCM đang nghiên cứu để ga Tao Đàn trở thành đầu mối trung chuyển quan trọng, khi vừa là điểm cuối của tuyến metro số 2 từ Thủ Dầu Một, vừa là điểm đầu của tuyến metro số 3 đi về phía Tây Bắc (An Hạ).

UBND TP.HCM giao Sở Tài chính tham mưu điều chỉnh quyết định giao nhiệm vụ chủ đầu tư đối với hai dự án nêu trên. Đồng thời phối hợp với Ban Quản lý đường sắt đô thị đề xuất bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch vốn hằng năm, bảo đảm đáp ứng tiến độ triển khai các tuyến metro.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành báo cáo rà soát quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị TP.HCM trong quý II-2026. Kết quả rà soát sẽ là cơ sở để cập nhật vào Quy hoạch tổng thể TP.HCM trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

UBND TP.HCM cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu báo cáo Ban Chỉ đạo Phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị về các nội dung liên quan đến hai dự án tại phiên họp gần nhất.