TP Đồng Nai và TP.HCM thống nhất hướng tuyến metro đến sân bay Long Thành 12/05/2026 19:42

(PLO)- Theo quy hoạch, khu vực sân bay Long Thành sẽ có 3 tuyến đường sắt lớn.

Chiều 12- 5, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Hồ Văn Hà và đại diện Sở Xây dựng đã khảo sát thực tế, làm việc với Sở Xây dựng TP.HCM, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM cùng Ban Quản lý dự án Long Thành (thuộc ACV) để nghe báo cáo phương án hướng tuyến đường sắt đô thị kết nối sân bay Long Thành.

Theo quy hoạch, khu vực sân bay Long Thành sẽ có 3 tuyến đường sắt lớn gồm: tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành và dự án kéo dài tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đến trung tâm hành chính TP Đồng Nai và sân bay Long Thành.

Đối với tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã thống nhất với Ban Quản lý dự án đường sắt thuộc Bộ Xây dựng về phương án hướng tuyến, vị trí ga và kết nối hạ tầng.

Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Hồ Văn Hà trao đổi với các đơn vị liên quan đến hướng tuyến metro kết nối sân bay Long Thành. Ảnh: VŨ HỘI

Riêng 2 tuyến metro, TP Đồng Nai và TP.HCM đã thống nhất phương án hướng tuyến đoạn từ Quốc lộ 51 vào sân bay.

Theo đó, tuyến metro kéo dài Bến Thành - Suối Tiên do TP Đồng Nai triển khai sẽ đi bên trái tuyến đường T1 theo hướng từ quốc lộ 51 vào sân bay Long Thành. Còn tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành sẽ đi bên phải tuyến T1 để kết nối vào khu vực nhà ga hành khách.

Tại buổi làm việc, các bên cơ bản thống nhất phương án hướng tuyến của 2 dự án metro đoạn từ quốc lộ 51 vào khu vực nhà ga bên trong sân bay Long Thành, tạo cơ sở để triển khai đồng bộ hệ thống giao thông kết nối sân bay lớn nhất cả nước trong tương lai.

Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên sẽ tiếp tục kéo dài đến trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Hồ Văn Hà, mục tiêu của TP Đồng Nai là hình thành tuyến metro kết nối xuyên suốt từ sân bay Long Thành đến ga Bến Thành. Theo định hướng khai thác, mỗi đoàn tàu sẽ không quá 6 toa.

"Ban ngày tàu có thể dừng tại nhiều ga để phục vụ hành khách, trong khi ban đêm sẽ ưu tiên chạy nhanh, chỉ dừng tại một số ga chính nhằm rút ngắn thời gian di chuyển với mục tiêu từ sân bay Long Thành về ga Bến Thành chỉ khoảng hơn 30 phút", Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai nhấn mạnh.

Dự án kéo dài tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đến trung tâm hành chính TP Đồng Nai và sân bay Long Thành sẽ bắt đầu từ ga S0 ở Tân Vạn, vượt sông Đồng Nai rồi đi dọc quốc lộ 1 để kết nối vào ga SC tại trung tâm hành chính mới của TP Đồng Nai. Sau đó, tuyến tiếp tục đi theo hành lang quy hoạch đường sắt dọc tuyến ĐT771, vượt cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây để kết nối vào ga SA và tiếp cận hành lang đường sắt đi vào sân bay Long Thành. Dự án được nghiên cứu theo loại hình đường sắt đô thị MRT với tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 60.261 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư khoảng 4.323 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2025 đến 2029.

.