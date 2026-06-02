Hòa Phát khởi công khu công nghiệp thứ 3 tại Hưng Yên theo mô hình công nghiệp hỗ trợ 02/06/2026 14:47

(PLO)- Sáng 2-6, Tập đoàn Hòa Phát tổ chức lễ khởi công Khu công nghiệp Số 02 - Hưng Yên, Giai đoạn 1 tại xã Yên Mỹ và xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên. Dự án có quy mô 296 ha, trong đó Giai đoạn 1 là 235 ha, tổng vốn đầu tư gần 2.823 tỷ đồng.

Đây là khu công nghiệp thứ ba và là khu công nghiệp hỗ trợ đầu tiên Hòa Phát phát triển tại Hưng Yên.

Lễ khởi công có sự tham dự của ông Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên; ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương các xã Yên Mỹ, Việt Tiến và Xuân Trúc.

Về phía Tập đoàn Hòa Phát có ông Hoàng Quang Việt, Thành viên HĐQT Tập đoàn Hòa Phát; ông Trần Kiên Cường, Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đô thị Hòa Phát kiêm Giám đốc Công ty Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp, cùng các thành viên ban giám đốc các đơn vị thuộc Tổng Công ty Bất động sản Hòa Phát.

Ông Hoàng Quang Việt, Thành viên HĐQT Tập đoàn Hòa Phát, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Hòa Phát cho biết, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ, Việt Nam đang nổi lên là một trong những trung tâm sản xuất mới của châu Á, thu hút dòng vốn đầu tư lớn trong các lĩnh vực điện tử, bán dẫn, cơ khí chính xác và công nghiệp hỗ trợ.

Tỉnh Hưng Yên với vị trí chiến lược trong vùng Thủ đô, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện và môi trường đầu tư thông thoáng, đang trở thành một trong những điểm đến công nghiệp hấp dẫn nhất khu vực phía Bắc.

“Hòa Phát xác định KCN Số 02 - Hưng Yên là mắt xích quan trọng trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hiện đại tại Hưng Yên, hướng tới đưa tỉnh trở thành trung tâm công nghiệp hỗ trợ và sản xuất công nghệ cao của Vùng Thủ đô. Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận nhà đầu tư từ tháng 9-2026”, ông Việt khẳng định.

KCN Số 02 - Hưng Yên sở hữu vị trí chiến lược ngay nút giao Yên Mỹ, điểm kết nối trực tiếp giữa cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cao tốc Hưng Yên - Thái Bình. Từ đây vào trung tâm Hà Nội 20 km, đến sân bay quốc tế Nội Bài 65 km, sân bay quốc tế Gia Bình 25 km và cảng Đình Vũ, Hải Phòng 87 km.

Gắn liền với hệ thống khu công nghiệp, Hòa Phát đang triển khai dự án khu nhà ở công nhân, nhà ở xã hội tại xã Yên Mỹ với gần 9.000 căn hộ, cách KCN Số 02 – Hưng Yên khoảng 5 km.

KCN hoạt động theo mô hình khu công nghiệp hỗ trợ, tập trung thu hút các nhà sản xuất trong lĩnh vực điện tử viễn thông, cơ khí chính xác, tự động hóa, bán dẫn và các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao, hướng tới trở thành điểm kết nối giữa các nhà sản xuất công nghiệp hỗ trợ với các tập đoàn công nghệ trong và ngoài nước.

Tập đoàn Hòa Phát cam kết tập trung nguồn lực triển khai dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng và tuân thủ các quy định pháp luật, góp phần cùng tỉnh Hưng Yên hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030.