Hòa Phát ghi nhận 15.515 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 29% so với năm 2024 02/02/2026 14:22

(PLO)- Lũy kế cả năm 2025, Tập đoàn Hòa Phát đạt 158.332 tỉ đồng doanh thu, 15.515 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt đạt 93% và 103% kế hoạch đề ra, tăng tương ứng 13% và 29% so với năm 2024. Hòa Phát đã nộp ngân sách Nhà nước 13.000 tỉ đồng tại 20 tỉnh, thành phố trong năm 2025.

Theo đó, lĩnh vực gang thép, sản phẩm liên quan đóng góp chính vào tổng doanh thu của tập đoàn trong năm vừa qua với 94%. Nông nghiệp đóng góp 5% doanh thu, lớn thứ 2 sau thép.

Quý IV-2025, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất hơn 3 triệu tấn thép thô, tăng 10% so với quý 3 và tăng 36% so với cùng kỳ năm 2024. Sản lượng bán hàng thép cuộn cán nóng (HRC), thép xây dựng, thép chất lượng cao và phôi thép đạt 3 triệu tấn, tăng 24% so với quý trước và tăng 53% so với cùng kỳ năm 2024.

Hiện tại, Hòa Phát là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất đầu tư sản xuất được thép cuộn cán nóng HRC.

Năm 2025, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất 11 triệu tấn thép thô, tăng 26% so với năm 2024. Tổng sản lượng bán hàng HRC, thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao và phôi thép đạt kỷ lục 10,6 triệu tấn, tăng 31%. Riêng thép cuộn cán nóng đạt 5 triệu tấn, tăng 73%, nhờ Khu liên hợp Dung Quất 2 đi vào hoạt động từ tháng 9-2025.

Lĩnh vực nông nghiệp ghi nhận 10 năm phát triển với doanh thu 8.326 tỉ đồng và lợi nhuận 1.600 tỉ đồng, tăng lần lượt 18% và 55% so với năm trước. Hòa Phát đã phát hành thành công 30 triệu cổ phiếu HPA và dự kiến niêm yết trên sàn HOSE trong tháng 2.

Mảng điện máy gia dụng có doanh thu cao gấp 5 lần so với năm 2021. Ở lĩnh vực bất động sản, Tập đoàn tiếp tục mở rộng các khu công nghiệp tại Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh và khởi công dự án nhà ở xã hội quy mô lớn tại Hưng Yên.

Hòa Phát hiện là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á, với công suất dự kiến đạt 16 triệu tấn từ cuối năm 2026, trong đó 60% là thép công nghệ cao. Doanh nghiệp cũng là đơn vị Việt Nam duy nhất sản xuất thép cuộn cán nóng HRC.

Tập đoàn đang triển khai dự án Nhà máy thép ray và thép đặc biệt tại Dung Quất, dự kiến ra sản phẩm từ năm 2027, phục vụ các dự án đường sắt trọng điểm và xuất khẩu.