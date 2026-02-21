Thông tin mới vụ tàu hơn 20 người bị tông lật trên hồ Thác Bà, 6 người mất tích 21/02/2026 23:30

(PLO)- Tàu chở đá hộc đã tông vào tàu khách chở 23 người làm 6 người mất tích.

Lúc 22 giờ 30 phút đêm 21-2, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 6 người mất tích trong vụ chìm tàu chở hơn 20 người trên hồ Thác Bà (xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai).

Công tác tìm kiếm 6 người mất tích đang được diễn ra khẩn trương.

Danh tính 6 người mất tích được xác định gồm: Anh Hoàng Văn Thuận (43 tuổi), bà Hoàng Thị Tuyết (60 tuổi), chị Triệu Thị Huân (48 tuổi), cháu Hoàng Thị Thanh Thúy (14 tuổi), cháu Hoàng Đức Mạnh (11 tuổi) và bà Hoàng Thị Hoa (56 tuổi). Các nạn nhân cùng trú thôn Ngòi Sọng, Xuân Long cũ nay là xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai.

17 người khác thoát chết trong vụ chìm tàu hiện sức khoẻ ổn định.

Thông tin báo cáo ban đầu cho thấy, nguyên nhân dẫn đến vụ chìm tàu là do trời tối bị phà chở đá đâm trúng.

Cụ thể, chiều tối 21-2, tàu chở hành khách mang biển số YB-0876H chở hơn 20 người do anh T.Đ.N (31 tuổi, trú tại xã Cẩm Nhân, tỉnh Lào Cai) cầm lái hướng từ Mông Sơn về Phúc Ninh. Khi tàu đang chạy trên hồ Thác Bà (xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai) thì bị phà chở đá hộc mang biển kiểm soát YB-0919H từ Xuân Long về cảng Hương Lý do anh Nguyễn Văn Thâm (42 tuổi, trú thôn Mỏ Quan, xã Cẩm Nhân, tỉnh Lào Cai) cầm lái, tông trúng. Cú đâm mạnh làm tàu YB-0876H bị chìm. Lúc ấy trên tàu khách có 22 người và lái tàu T.Đ.N.

Anh Diện cung cấp thông tin để cơ quan chức năng tìm kiếm 6 người mất tích.

Anh Diện (trú Yên Bái) cho biết: "Những người trên tàu đều là anh em, họ hàng chiều Mùng 5 Tết đến thăm gia đình tôi, khi trở về thì bị chìm tàu. Trong số 6 người mất tích có hai bà cháu, hai mẹ con…”.

Hiện Công an tỉnh Lào Cai đang cùng cơ quan chức năng khẩn trương tìm kiếm cứu nạn và điều tra nguyên nhân vụ việc.