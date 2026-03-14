Xúc động hình ảnh chiến sĩ trẻ lần đầu cầm lá phiếu cử tri nơi biên cương 14/03/2026 08:30

(PLO)- 5 điểm bầu cử sớm của lực lượng vũ trang Lâm Đồng đang làm nhiệm vụ huấn luyện và bảo vệ biên cương tổ quốc đã đồng loạt khai mạc sáng nay.

Sáng 14-3, 5 khu vực bỏ phiếu sớm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã đồng loạt khai mạc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là những điểm bầu cử đặc thù dành cho lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ huấn luyện và bảo vệ biên cương tổ quốc.

5 khu vực bỏ phiếu sớm đã đồng loạt khai mạc ở Lâm Đồng. Ảnh QUANG NHÂN.

Các khu vực bầu cử sớm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng gồm: Khu vực bỏ phiếu số 37 tại xã Đắk Wil (Đồn Biên phòng Nậm Na và Đồn Biên phòng Đắk Ken); khu vực bỏ phiếu số 20 tại xã Thuận An (Đồn Biên phòng Đắk Đam); khu vực bỏ phiếu số 21 tại xã Thuận An (Đồn Biên phòng Đắk M’Bai); khu vực bỏ phiếu số 19 tại xã Thuận Hạnh (Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 1) và khu vực bỏ phiếu số 18 tại xã Hàm Tân (Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 2).

Ông Lưu Văn Trung chúc mừng một chiến sĩ trẻ vừa hoàn thành nghĩa vụ công dân.

Đến dự lễ khai mạc tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 1, ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đã chứng kiến một quy trình bầu cử mẫu mực.

Tại đây, điều lệnh đội ngũ được thực hiện nghiêm túc từ khâu chào cờ đến lúc bỏ phiếu. Sự chuẩn bị chu đáo về pano, khẩu hiệu và công tác an ninh đã biến mỗi điểm bỏ phiếu thành một biểu tượng của sự trang nghiêm và lòng tự hào dân tộc.

Tại khu vực bỏ phiếu số 18 xã Hàm Tân của Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 2, có rất nhiều những chiến sĩ trẻ, những người lần đầu tiên trong đời được cầm trên tay lá phiếu cử tri.

Những chiến sĩ trẻ của Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 2 tự hào lần đầu tiên cầm lá phiếu trên tay

Nhiều gương mặt trẻ không giấu nổi vẻ hồi hộp, đôi bàn tay sạm nắng khẽ run lên khi thực hiện quyền công dân thiêng liêng. Đối với họ, lá phiếu này không chỉ là sự lựa chọn người đại biểu ưu tú mà còn là lời thề trung thành với Tổ quốc, là trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự phát triển của đất nước từ nơi biên cương xa xôi.

Việc triển khai bầu cử sớm tại các đơn vị Quân đội, Biên phòng được thực hiện chặt chẽ, dân chủ và đúng pháp luật. Ngay sau lễ khai mạc, từng dòng người lính trong quân phục chỉnh tề đã lần lượt tiến vào hòm phiếu.

Các chiến sĩ trẻ làm thủ tục bầu cử tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 1

Mỗi lá phiếu là một kỳ vọng được gửi đi, khẳng định quyền làm chủ của nhân dân và tinh thần trách nhiệm cao độ của lực lượng vũ trang. Sự kiện không chỉ góp phần vào thành công chung của ngày bầu cử toàn quốc mà còn tiếp thêm sức mạnh, niềm tin để người lính vững tay súng, bảo vệ bình yên cho ngày hội non sông.