Phó Bí thư Cần Thơ: 'Chỉ cần cú điện thoại là xong, sao phải mời lên mới được' 30/05/2026 10:23

(PLO)- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ nói có trường hợp nội dung rất nhỏ nhưng vẫn triệu tập lên để giải quyết, trong khi chỉ cần một cú điện thoại là xong. Địa bàn đi xa có khi hai tiếng mới tới, kinh phí và phương tiện thì khó khăn.

Ngày 30-5, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị TP, mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu khai mạc, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ cho biết hội nghị hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là dịp để nhìn lại kết quả một năm thực hiện sắp xếp, kiện toàn và vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Quan trọng hơn, đây còn là dịp để đánh giá đúng thực chất mô hình mới đã vận hành như thế nào, phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp ra sao. Hội nghị cũng thảo luận về những điểm nghẽn về thể chế, tổ chức, cán bộ, phân cấp, phân quyền, nguồn lực, tài sản công, chuyển đổi số và dữ liệu cần tiếp tục tháo gỡ để thực hiện tốt hơn nữa.

Sau sắp xếp, TP Cần Thơ có không gian phát triển rộng hơn, với hơn 6.300 km2, 103 xã, phường và 1.896 ấp, khu vực. Mặc dù khối lượng công việc ở cấp xã tăng nhiều nhưng trong quá trình tổ chức thực hiện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật. Bộ máy cơ bản ổn định, hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành và phục vụ Nhân dân không bị gián đoạn. Các trung tâm phục vụ hành chính công vận hành nề nếp. Cải cách hành chính, chuyển đổi số, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư được kịp thời. Quốc phòng, an ninh được duy trì, giữ vững ổn định.

Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng mô hình mới đang chuyển từ giai đoạn ổn định tổ chức sang giai đoạn nâng chất lượng vận hành. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là đủ đầu mối, đủ chức danh. Bộ máy phải đủ năng lực thực thi, đủ công cụ quản trị, dữ liệu, nguồn lực và phải đo được kết quả thực chất phục vụ người dân, doanh nghiệp bằng sản phẩm cụ thể.

Cạnh đó, một số vấn đề về biên chế, vị trí việc làm, cấp phó, cơ cấu phòng chuyên môn cấp xã, phần mềm chuyên ngành, liên thông dữ liệu, tài chính, tài sản công, chính sách cho cán bộ vẫn cần được phân tích kỹ, kiến nghị rõ, xem xét phù hợp và xử lý đến nơi đến chốn.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, hội nghị hôm nay cũng gắn với nội dung báo cáo kết quả thực tế từ 15 Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy đối với 109 đảng ủy trực thuộc Thành ủy về tình hình thực hiện một số nội dung trọng tâm năm 2026.

Ông đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị đi thẳng vào kết quả nổi bật, mô hình hay, cách làm hiệu quả. Đồng thời, đại biểu cần nêu rõ khó khăn, nguyên nhân, kiến nghị cụ thể.

Đối với các ban, sở, ngành TP được phân công trả lời kiến nghị của địa phương, ông đề nghị chuẩn bị nội dung ngắn gọn, rõ thẩm quyền. Các đơn vị phải làm rõ việc đã xử lý, việc đang xử lý, việc vượt thẩm quyền cần kiến nghị Trung ương xem xét, chỉ đạo trên tinh thần cầu thị, trách nhiệm, đồng hành với cơ sở.

Nói về việc đồng hành với cơ sở, Phó Bí thư Thường trực cho biết vừa qua có trường hợp cấp phòng thuộc sở yêu cầu Đảng ủy UBND cấp xã phải trực tiếp làm việc là không đúng với phân cấp phân quyền.

Thứ hai là có những việc nội dung rất nhỏ nhưng vẫn triệu tập lên để giải quyết. Trong khi địa bàn TP rộng, có những nơi phải đi hơn hai tiếng đồng hồ mới tới, “chỉ cần cú điện thoại thôi là xong, sao phải mời lên mới được, kinh phí thì khó khăn, phương tiện cũng rất khó khăn”.

Ngoài ra, ông cũng yêu cầu các xã, phường cần tiếp tục phản ánh đúng tình hình, không né tránh hạn chế. Các địa phương cũng phải chủ động đề xuất giải pháp trong phạm vi thẩm quyền, không trông chờ có chỉ đạo thì mới thực hiện.