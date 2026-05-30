TP.HCM: 4.200 thanh niên tham gia chiến dịch 'Mùa hè số', thúc đẩy cải cách hành chính 30/05/2026 16:22

(PLO)- Chiến dịch "Mùa hè số" năm 2026 tại TP.HCM huy động khoảng 4.200 thanh niên tình nguyện hỗ trợ các phường, xã thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Thành ủy TP.HCM vừa thống nhất chủ trương triển khai chiến dịch “Mùa hè số” 2026. Theo đó, TP.HCM tổ chức Đội hình thanh niên tình nguyện "Mùa hè số" hỗ trợ cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác phục vụ người dân tại các phường, xã, đặc khu, được triển khai cao điểm từ ngày 31-5 đến 15-8.

Chiến dịch này nhằm phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong hỗ trợ chuyển đổi số tại cơ sở, nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, công chức và người dân, góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyển đổi số của TP.HCM.

TP.HCM tổ chức Đội hình thanh niên tình nguyện "Mùa hè số" hỗ trợ cải cách hành chính. Ảnh: LÊ THOA

Chương trình dự kiến sẽ có khoảng 4.200 chiến sĩ tình nguyện sẽ được huy động, bảo đảm mỗi phường, xã có ít nhất 20 đoàn viên, thanh niên tham gia trong mỗi ca trực.

Lực lượng này được tổ chức thành các đội hình hỗ trợ theo hướng vừa triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số diện rộng, vừa tập trung vào những lĩnh vực chuyên sâu để tạo ra các sản phẩm, kết quả cụ thể.

Trong chiến dịch, các đội hình tình nguyện sẽ thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm như phổ cập kỹ năng số cơ bản cho người dân; hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ đảng viên thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số.

Đồng thời, tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; hỗ trợ hộ kinh doanh, tiểu thương ứng dụng công nghệ; hướng dẫn sử dụng trí tuệ nhân tạo; đồng thời tham gia chỉnh lý, số hóa tài liệu và làm sạch dữ liệu.

Điểm nhấn của chiến dịch là lễ ra quân "Mùa hè số" và ngày hội "Điểm chạm số" diễn ra ngày 31-5 tại Công viên Văn Lang, phường An Đông. Tại đây sẽ tổ chức các không gian trải nghiệm như: trạm "Công dân số" (hướng dẫn chữ ký số, dịch vụ công); trạm "Đảng viên số" và trạm "Kinh tế số", hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số, thanh toán không dùng tiền mặt, các ứng dụng số và công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Hướng dẫn người dân sử dụng 5 ứng dụng quan trọng

Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM được giao nhiệm vụ tập huấn cho lực lượng thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ các thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử, đồng thời hướng dẫn các địa phương tạo điều kiện để đội hình tình nguyện hỗ trợ đảng viên thực hiện các thao tác kỹ thuật số.

Văn phòng Thành ủy TP.HCM phụ trách tập huấn các đội hình tham gia chỉnh lý, số hóa tài liệu lưu trữ tại các địa phương và kho lưu trữ của Thành ủy.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì tập huấn, cung cấp tài liệu nghiệp vụ và hỗ trợ kỹ thuật cho tình nguyện viên; trước mắt tập trung hướng dẫn người dân sử dụng 5 ứng dụng quan trọng gồm VNeID mức độ 2, Công dân số TP.HCM, dịch vụ công trực tuyến, Sổ tay sức khỏe điện tử và VssID.

Đơn vị này cũng chủ trì tổ chức Ngày hội "Điểm chạm số 2026" và theo dõi kết quả triển khai các nền tảng số trên địa bàn.

Thành đoàn TP.HCM là đơn vị đầu mối tổ chức, điều phối toàn bộ đội hình "Mùa hè số", phối hợp với các địa phương tiếp nhận, phân công nhiệm vụ và đánh giá hiệu quả hoạt động.

Theo chủ trương, các Đảng ủy phường, xã, đặc khu có trách nhiệm thành lập ít nhất một đội hình "Mùa hè số", bố trí điều kiện làm việc, hướng dẫn nghiệp vụ và hỗ trợ lực lượng tình nguyện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.