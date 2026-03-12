Chuyển đổi số TP.HCM: Dùng dữ liệu để 'chỉ điểm' nơi cần xây trường học 12/03/2026 17:54

(PLO)- Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM cam kết trong 2 tháng sẽ hoàn thành bảng dữ liệu điều hành giúp TP nắm rõ hiện trạng học sinh, trường lớp theo từng phường để đưa ra quyết định đầu tư, xây dựng trường học.

Chiều 12-3, bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM, đã thông tin về việc số hóa dữ liệu để thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn TP.

Theo bà Võ Thị Trung Trinh, thời gian qua, TP.HCM đã tiến hành triển khai kho dữ liệu dùng chung. Đây là một trong những nền tảng quan trọng để thực hiện chương trình chuyển đổi số của TP cũng như triển khai các ứng dụng đô thị thông minh.

Bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM đang phối hợp cùng Công an TP và các sở, ngành có liên quan tiến hành rà soát dữ liệu để phục vụ cho công tác chuyển đổi số, quản lý đô thị.

Trong đó, TP tập trung vào nhóm dữ liệu phục vụ cho công tác đảm bảo an toàn giao thông, phát triển hạ tầng, giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, người dân và y tế, giáo dục.

Dẫn chứng, về hạ tầng kỹ thuật và giao thông, TP tập trung dữ liệu về địa điểm thường có nguy cơ ùn tắc giao thông giúp người dân quyết định lộ trình đi lại thuận lợi; vị trí thường xảy ra tai nạn giao thông; cảng bến thủy nội địa; trụ đèn tín hiệu giao thông; trụ cứu hỏa... “Đây là dữ liệu được xác định vị trí rồi đưa lên bản đồ số TP” – bà Trinh nói.

Bà cũng cho biết TP sẽ số hóa dữ liệu về cơ sở kinh doanh có điều kiện, hộ gia đình, trụ sở cơ quan nhà nước, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và dữ liệu an sinh xã hội; đặc biệt là làm số nhà cho từng căn hộ trong chung cư. Qua đó, giúp phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự của ngành công an và phục vụ quản lý nhà nước, điều hành xã hội, giải quyết thủ tục hành chính.

Đáng chú ý, Trung tâm Chuyển đổi số và Công an TP đã thực hiện hai chiến dịch làm sạch dữ liệu, gồm dữ liệu hộ tịch đối với Sở Tư pháp, dữ liệu đất đai đối với Sở NN&MT và định danh địa điểm.

“TP đẩy nhanh hai việc cùng một lúc, vừa làm sạch dữ liệu, vừa đưa dữ liệu đó vào cuộc sống để ứng dụng phục vụ chuyển đổi số cho người dân” – bà Trinh nói.

Bà dẫn chứng vừa qua khi cử tri tiếp xúc với ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, có kiến nghị việc thiếu trường lớp. Bí thư Thành ủy và UBND TP.HCM đã chỉ đạo Trung tâm Chuyển đổi số tiến hành làm một hệ thống phân tích dữ liệu để đánh giá hiện trạng dữ liệu hiện nay liên quan đến dân cư và trường học.

Trung tâm Chuyển đổi số đã phối hợp cùng các đơn vị lên một phương án xây dựng bảng dữ liệu điều hành dựa trên cơ sở dữ liệu dân cư, cơ sở dữ liệu của ngành giáo dục và quy hoạch. Qua đó, cung cấp thông tin hiện trạng trường lớp, học sinh tại TP cũng như công tác quy hoạch.

“Dựa trên thông tin đó, chúng ta sẽ quyết định được việc TP sẽ tiếp tục đầu tư những trường học nào để đáp ứng nhu cầu hiện nay” – bà Trinh nói và khẳng định Trung tâm Chuyển đổi số cam kết cùng các đơn vị sẽ thực hiện xây dựng bảng dữ liệu này trong 2 tháng

Bà tiếp: Qua đó, khi nhìn vào bảng dữ liệu sẽ biết phường đó có bao nhiều trường học, bao nhiêu học sinh và ứng với mức độ dân số như vậy, địa phương sẽ quyết định phát triển trường học ra sao.

Ngoài ra, TP.HCM cũng đang dùng dữ liệu để cắt giảm thủ tục hành chính, tập trung vào nhóm dữ liệu của Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Y tế. “Ba nhóm dữ liệu này là dữ liệu mà người dân thực hiện rất nhiều, phải cung cấp bản sao…” – bà Trinh nhìn nhận.