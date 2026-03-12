Khu vui chơi tại TP.HCM đăng clip tìm chủ nhân bông tai vàng bị rơi 12/03/2026 09:02

(PLO)- Nhân viên khu vui chơi Beryland tại TP.HCM vừa nhặt được bông tai vàng của khách làm rơi và trích xuất camera, đăng clip lên mạng xã hội để tìm chủ sở hữu.

Ngày 11-3, đại diện khu vui chơi Beryland (đường Tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, TP.HCM) cho biết đang lưu giữ một chiếc bông tai bằng vàng do khách hàng đánh rơi để chờ người dân đến nhận diện, nhận lại tài sản.

Sự việc diễn ra vào khoảng tháng 1-2026, trong lúc dọn dẹp vệ sinh định kỳ tại khu vực hồ bơi bãi cát, các nhân viên tại đây phát hiện một chiếc bông tai bằng vàng nằm lẫn dưới lớp cát. Món đồ sau đó được bàn giao cho bộ phận quản lý để niêm phong và phát thông báo tìm kiếm khách hàng.

Đại diện khu vui chơi chia sẻ, do đặc thù là công viên nước và khu vận động, phụ huynh và trẻ em khi tham gia trò chơi rất dễ bị rơi rớt trang sức như bông tai, vòng tay, nhẫn... Nhiều trường hợp tài sản nhỏ bị cuốn vào hệ thống lọc nước, nhân viên phải tỉ mỉ kiểm tra trong quá trình bảo trì máy móc mới tìm thấy.

Khu vui chơi đang tìm người đánh rơi bông tai vàng để trả lại. Ảnh: H. TÂM

Để sớm tìm lại chủ nhân cho món đồ giá trị này, đơn vị đã trích xuất camera, quay clip đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook bên cạnh việc thông báo trực tiếp tại quầy.

Đây không phải lần đầu tiên nhân viên tại đây nhặt được tài sản giá trị của khách. Trước đó, đơn vị từng nhặt được và trao trả một chiếc nhẫn trị giá hơn 10 triệu đồng cho một vị khách nam.

Chiếc bông tai vàng được các nhân viên khu vui chơi nhặt được từ tháng 1-2026. Ảnh: H. TÂM

Đại diện đơn vị này khẳng định việc trả lại đồ cho khách đã trở thành văn hóa chung của tập thể, từ lao công, nhân viên bán hàng đến đội ngũ cứu hộ. "Khi nhân viên nhặt được vàng của khách hay bất cứ đồ vật gì, từ ví tiền đến chiếc áo, đôi dép, tất cả đều phải báo cáo về trung tâm", vị này cho biết.

Hiện chiếc bông tai vàng nhặt được từ tháng 1-2026 vẫn được lưu giữ tại văn phòng của khu vui chơi, chờ người làm rơi tới nhận lại.