Phát hiện thi thể người đàn ông đeo thắt lưng mặt khóa chữ H bên bờ sông Sài Gòn 11/03/2026 11:05

(PLO)- Công an TP.HCM đang điều tra vụ người đàn ông tử vong chưa rõ nguyên nhân, thi thể được phát hiện tại bờ sông Sài Gòn ở phường An Khánh.

Ngày 11-3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra vụ chết người chưa rõ nguyên nhân xảy ra tại phường An Khánh.

Nạn nhân là nam giới, mặc quần tây dài màu đen, áo sơ mi sọc caro, thắt lưng có mặt khóa chữ H, độ tuổi khoảng 35-40. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 10-4-2025, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông tại khu vực bờ sông Sài Gòn, đoạn cuối đường 29 (phường An Khánh) nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp Công an phường An Khánh nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo cơ quan công an, thời điểm được phát hiện, nạn nhân mặc quần tây dài màu đen, áo sơ mi sọc caro, thắt lưng có mặt khóa chữ H, độ tuổi khoảng 35-40.

Trên người nạn nhân có một ví da màu đen nhưng không có giấy tờ tùy thân, bên trong chỉ có danh thiếp của một quán ăn.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị người dân biết thông tin về nạn nhân hoặc thân nhân của người này liên hệ cán bộ điều tra Vũ Quang Tuấn qua số điện thoại 0394.575.359 hoặc đến trụ sở tại số 9 Xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.